La Tesla viene colpita da un treno in corsa… ma in digitale [Video]

Una Tesla Model S attraversa i binari proprio mentre sopraggiunge un treno a tutta birra…ed è crash. Ma è davvero così? Il video è stato pubblicato su Instagram, dove ha raccolto un gran numero di visualizzazioni. Prima di lanciarvi in una raffica di commenti, continuate a leggere il testo. Questo caso di “incidente” con protagonista l’auto elettrica statunitense, infatti, potrebbe sorprendervi.

Stiamo infatti parlando di un video elaborato in digitale, che punta sull’effetto simpatia, per regalare qualche momento di spensieratezza a chi lo guarda. I fotogrammi miscelano la Tesla Model S reale con una sua sagoma ed è quest’ultima ad essere colpita dal treno, sempre in forma virtuale. Miracoli della tecnologia moderna. Certo, non è un filmato da accademici, ma ci può stare. Vi è piaciuto?