Treno merci più alto del ponte: decine di auto distrutte [Video]

Il video odierno non è adatto ai deboli di cuore con la passione automobilistica, perché racconta una carneficina di mezzi a quattro ruote. Nelle immagini si nota il passaggio di un treno con molti vagoni pieni di veicoli. Purtroppo l’altezza del convoglio risulta incompatibile con la linea scelta, perché superiore a quella di un ponte incontrato lungo il cammino, nei pressi di Memphis. La struttura metallica di quest’ultimo decapita tutti i vagoni di passaggio, fino a quando il treno non arresta la sua corsa.

Anche se l’andatura è particolarmente bassa, il tempo richiesto per fermare la marcia risulta piuttosto lungo in casi del genere, per le considerevoli masse in gioco. Notevoli i danni riportati, non solo dai vagoni, ma anche (e soprattutto) dal contenuto interno. Si parla di una quantità rilevante di auto Ford Explorer e Lincoln Nautilus . L’ammontare delle perdite? Pari a circa 1.8 milioni di dollari. Ci si chiede come in un modo ipertecnologico come il nostro possano accadere disguidi del genere.

Video | CarterMC3 via YouTube