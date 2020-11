Lincoln Nautilus: lusso americano in formato SUV

Di Tommaso Giacomelli lunedì 23 novembre 2020

La Lincoln Nautilus è un SUV dal grande bagaglio tecnologico e dal lusso di prim'ordine, essenziale per continuare a portare avanti l'ascesa del marchio americano nel mercato

Lincoln è un nome che alle latitudini europee può generare indifferenza, ma negli Stati Uniti d'America rappresenta la quintessenza del lusso. Gli americani lo sanno bene e anche il riscontro col mercato a stelle e strisce è positivo, tanto che le vendite, nel terzo trimestre del 2020, sono aumentate del 17%. A contribuire ai positivi risultati del brand ci sarà sicuramente anche il SUV Lincoln Nautilus, che cercherà di affermarsi anche in Cina.



Tanta tecnologia

La nuova Nautilus fa debuttare il nuovo sistema di infotainment e comunicazione SYNC 4, dotato di uno schermo da 13,2 pollici ad alta risoluzione. La buona dote di tecnologia porta con sé anche il sistema Phone As a Key, che permette al cliente di avviare e guidare la propria Lincoln usando lo smartphone, senza l'uso della chiave tradizionale. Per chi cerca una grande atmosfera all'interno dell'abitacolo, non può che restare sbalordito dalla Constellation, che ricrea un ambiente simile a quello dell’orizzonte grazie a diverse tonalità blu ed arancio.

Presente anche il sistema di riconoscimento vocale per la navigazione in rete, i comandi sono eseguibili con la massima semplicità. Una comodità irrinunciabile è la possibilità di fare aggiornamenti software e di sicurezza, sfruttando il collegamento in rete, senza necessità di recarsi in officina come capita invece con tante altre vetture, competitor della Nautilus.



Motori performanti

Ma Lincoln Nautilus non è solo un oggetto legato alla tecnologia e al lusso, ma cerca di dare anche emozioni a chi si trova al suo volante. Per questo sotto al cofano si trova un motore V6 bi-turbo da 2,7 litri da 340 cavalli e 380 Nm di coppia massima, nella versione top, mentre di base, vi è a disposizione anche un quattro cilindri in linea, turbo da 253 cavalli e 280 Nm di coppia massima. Entrambe le motorizzazioni sono dotate del sistema Start&Stop e della trasmissione automatica a 8 rapporti.