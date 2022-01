La Tesla Model S a reazione sfida la Plaid [Video]

Qualche settimana fa ci eravamo occupati di una Tesla Model S P85, modificata dal suo proprietario con l’aggiunta di tre motori a reazione, per farle guadagnare velocità in modo ancora più incisivo. Nel video pubblicato in quella circostanza, si vedeva come l’auto elettrica americana, col supporto dei razzi, fosse in grado di liquidare il passaggio da 0 a 100 km/h in 3″32. Con il solo powertrain originale, invece, il cronometro si era fermato sul tempo di 4″38.

Ora il tizio ha voluto mettere a confronto la sua Model S P85D modificata contro l’ultima Tesla Model S Plaid. La sfida è andata in scena in condizioni estremamente fredde su un pezzo di strada umido.

La prima gara si è chiusa per lui con una facile vittoria. Risultato simile nella seconda gara. Da evidenziare come la Plaid abbia usato la modalità Sport, non quella Drag Strip, che le avrebbe consentito di fare molto meglio. La terza gara è stata persa dalla P85D. Poi altri due confronti, divisi equamente nella gloria, ma nella sfida conclusiva la Plaid ha iniziato ad allontanarsi dall’auto a razzo, quando uno dei suoi motori a reazione si è spento. In totale, il bilancio è stato di 3 vittorie a 2 per la P85D. A voi il video.