La Tesla Model S con motori a reazione esiste davvero [Video]

Le auto elettriche più spinte hanno un’accelerazione di eccellente livello, ma c’è chi non si accontenta. Il proprietario di una Tesla Model S P85 ha così deciso di verificare sul campo l’effetto dell’aggiunta di tre motori a reazione. L’idea, per quanto stravagante, non è nuova. Lo stesso Elon Musk ha detto, qualche tempo fa, che la futura Roadster potrebbe avere dei piccoli “razzi” per guadagnare velocità in modo ancora più incisivo, come se quella dell’accelerazione fosse la sfida definitiva (mentre noi appassionati sappiamo che non è così).

A fare l’esperimento sulla “vecchia” Tesla Model S P85 ci ha pensato Matt Mikka, che gestisce il canale YouTube Warped Perception. Il tizio ha collocato sul retro dei propulsori aeronautici, di pessimo impatto estetico, gestibili dal posto guida.

Nel video si vede come il primo test abbia riguardato la marcia in autostrada, nei pressi di Los Angeles, con due “razzi” su tre in azione, senza il supporto di unità elettriche. In questa configurazione. Matt si è spinto fino alla soglia dei 100 km/h. Poi si è diretto in un posto più isolato per verificare l’effetto, in accelerazione, dei sistemi propulsivi messi in combinazione. Il passaggio da 0 a 100 km/h è stato così liquidato in 3″32. Con il solo powertrain originale dell’auto, invece, il cronometro si era fermato sul tempo di 4″38. Un bel guadagno, non c’è che dire. Resta il fatto che la nuova Model S Plaid fa molto meglio, senza stravaganti aggiunte.