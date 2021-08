Rimac Nevera vs Tesla Model S Plaid: drag race elettrica [Video]

La Rimac Nevera contro la Tesla Model S Plaid, in una drag race. Questa tipologia di sfide, con l’avvento delle auto elettriche, ha preso il sopravvento sulle altre, anche se comunica solo una parte minima delle doti dinamiche di un mezzo. Le gare d’accelerazione sul quarto di miglio vengono viste da molti come verità bibliche, per definire delle classifiche definitive sul valore dei veicoli a quattro ruote, ignorando tutto il resto.

Nel video odierno possiamo ammirare uno di questi match, con due delle auto a batteria più veloci in assoluto. La Rimac Nevera è un punto di riferimento nel comparto, con la forza dei suoi 1914 cavalli. Contro di lei nulla può la Tesla Model S Plaid, al cui attivo ci sono 1020 cavalli. Superfluo dire che le tre prove in cui si è articolata la drag race hanno visto prevalere l’hypercar croata. Quest’ultima si è imposta anche nella prima sfida, quando i tempi di reazione al semaforo dell’uomo al volante dell’elettrica di Elon Musk sono stati molto più rapidi.

Il match più idoneo a riflettere il potenziale prestazionale della Rimac Nevera e della Tesla Model S Plaid è stato il secondo, dove le auto coinvolte sono scattate esattamente allo stesso momento. Nel video si vede come la più potente delle due protagoniste allunghi molto con lo scorrere dei metri, mentre nella fase iniziale lo scarto è più contenuto, anche in virtù della difficoltà degli pneumatici a scaricare a terra la potenza.

Fonte | Carscoops