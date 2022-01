Tesla Model S Plaid: da 0 a 277 km/h in 17 secondi [Video]

Che le auto elettriche più performanti abbiano un’accelerazione spaventosa è un fatto risaputo, ma fa comunque impressione vedere una Tesla Model S Plaid bruciare lo scatto da 0 a 277 km/h in circa 17 secondi. Il video odierno ci offre la conferma di quanto rilevato dagli strumenti. L’esemplare protagonista dell’impresa si giova della nuova modalità Plaid Track Mode, più orientata alla pista e alle prestazioni estreme.

Con questo software, l’ammiraglia della casa di Palo Alto sposta in alto la velocità massima, che cresce da 163 a 175 miglia orarie, ossia da 262 a 282 chilometri all’ora. Lecito chiedersi quanto la berlina statunitense impieghi per raggiungere la punta velocistica con partenza da fermo. A dare una risposta a questa domanda ci hanno pensato gli uomini di Carmine’s Import Service, usando degli strumenti GPS.

Loro, per eseguire la prova, non hanno fatto ricorso al launch control, ma si sono limitati a gonfiare le gomme Michelin 4S a 2.8 atmosfere e a gestire al meglio il Plaid Track Mode. La cornice ambientale scelta per il test è stata una striscia di cemento, con temperatura esterna di circa 5 gradi centigradi. Il responso esce fuori dagli standard comuni. Anche se la Tesla Model S Plaid ha mancato la velocità massima dichiarata, “fermandosi” a quota 276.65 km/h, per raggiungere questa andatura ha impiegato solo 17.1 secondi. Siete pronti a guardare lo sparo? A voi le immagini offerte dal video.