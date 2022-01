Tesla Model Q: la station wagon per il mercato europeo?

Dopo la compatta Model 2, potrebbe debuttare anche la Tesla Model Q a propulsione elettrica. Destinata soprattutto al mercato europeo, rappresenterebbe la variante station wagon della berlina Model 3 di medie dimensioni.

Stile shooting brake

Stando al render realizzato da Sugar Design, la Tesla Model Q dovrebbe essere riconoscibile per la filante carrozzeria a cinque porte in stile shooting brake. Inoltre, per assicurare maggiore spazio sia nell’abitacolo che nel bagagliaio, potrebbe essere più lunga e più ampia nel passo rispetto alla Model 3.

Standard o Performance

Per quanto riguarda la gamma, la Tesla Model Q dovrebbe condividere le declinazioni Standard da 351 CV e Performance da 462 CV di potenza con la berlina Model 3. Tuttavia, non è escluso che possa essere proposta nelle configurazioni Standard da 441 CV e Performance da 513 CV di potenza, come la crossover Model Y.