Tesla Model 2: le ultime indiscrezioni sulla compatta elettrica

Nel corso del 2023 dovrebbe debuttare la nuova Tesla Model 2, l’inedita compatta a propulsione elettrica del costruttore statunitense. Oltreoceano sarà proposta al prezzo base di 25.000 dollari, pari a circa 22.000 euro al cambio attuale.

Hatchback o crossover?

La nuova Tesla Model 2 avrà quasi certamente la carrozzeria hatchback a cinque porte, per competere direttamente con le compatte elettriche Volkswagen ID.3 e Nissan Leaf. Tuttavia, non è esclusa la carrozzeria crossover in stile SUV coupé, sempre di dimensioni compatte. Inoltre, sarebbero al vaglio anche le denominazioni Model Q e Model C.

Anche Made in Germany

L’autonomia massima della nuova Tesla Model 2 ammonterà a circa 400 km, ma la gamma comprenderà anche la configurazione Long Range. La sportiva declinazione Performance, invece, farà concorrenza alle prestanti ‘hot hatch’. Per il mercato internazionale la produzione sarà affidata all’impianto cinese di Shangai, mentre lo stabilimento tedesco di Berlino potrebbe assemblare la versione europea.