Tesla farebbe bene a rinunciare a Cybertruck secondo un noto analista finanziario

Tesla, la nota azienda di auto elettriche guidata da Elon Musk, ha presentato nel novembre 2019 il suo primo pick-up elettrico, il Cybertruck, che ha suscitato molte reazioni contrastanti per il suo design futuristico e le sue prestazioni. Al lancio di questo modello sul mercato, dopo numerosi rinvii, manca ormai davvero poco. Il prossimo 30 novembre infatti avverrà una cerimonia di consegna delle prime unità del pickup elettrico. Dovrebbero essere in tutto 10 le vetture che saranno consegnate ai primi fortunati clienti. Ricordiamo che sarebbero oltre 2 milioni le prenotazioni fin qui registrate da Tesla per il suo nuovo modello.

Tesla Cybertruck: noto analista finanziario afferma che Tesla farebbe bene a rinunciarvi

Nonostante manchino ormai pochissimi giorni al suo lancio un noto analista finanziario di Jefferies, Phillipe Houchois, ha dichiarato che secondo lui Tesla farebbe bene a rinunciare al lancio di questo modello concentrandosi su altri tipi di auto. Sebbene questa sembri indubbiamente un’affermazione audace, visto che manca circa una settimana alla consegna di Tesla Cybertruck, le osservazioni dell’analista finanziario non sono così inverosimili. Infatti egli mette in evidenza come la società di Elon Musk rischi di perdere il vantaggio che ha sulle altre case automobilistiche che stanno per lanciare numerose auto elettriche da meno di 25 mila euro. Prima che il contributo di Cybertruck alla crescita di Tesla diventi concreto ci vorrà infatti da un anno a 18 mesi.

Houchois ha aggiunto che invece di spendere risorse significative sulla rampa di produzione del Cybertruck, la società dovrebbe invece concentrarsi su “segmenti globali ad alto volume e sulla fornitura delle batterie 4680 per Tesla Model Y ”. Ovviamente queste dichiarazioni hanno scatenato i fan di Tesla che sul web non hanno reagito bene alle affermazioni dell’analista. Vedremo il prossimo 30 novembre quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso pick up elettrico.