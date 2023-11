Tesla Cybertruck: ecco quante unità verranno consegnate il 30 novembre

Tesla ha annunciato che le prime consegne del suo atteso pickup elettrico, Tesla Cybertruck, avranno inizio il 30 novembre. Si tratta di una data simbolica, che coincide con il secondo anniversario della presentazione del veicolo, avvenuta nel 2019. Le prime unità del pickup saranno consegnate in occasione dell’evento “Cybertruck Delivery Day”. Tuttavia, le consegne saranno in numero molto basso, a causa di vari ritardi e problemi di produzione. Il Cybertruck è uno dei modelli più innovativi e controversi di Tesla, che si caratterizza per il suo design futuristico e angolare, ispirato ai film di fantascienza. Il pickup promette prestazioni elevate. Il Cybertruck avrà anche una grande capacità di carico, con una cassa di 2 metri di lunghezza, una portata di 1.600 kg e un traino davvero notevole.

Tesla Cybertruck: il 30 novembre potrebbero essere consegnate appena 10 unità

Tesla Cybertruck ha suscitato grande interesse tra i clienti, che hanno effettuato oltre due milioni di prenotazioni, versando un acconto di 100 dollari. Tuttavia, la produzione del pickup ha subito diversi ritardi, dovuti alla pandemia, alla carenza di chip, alla progettazione del veicolo e alla costruzione della fabbrica di Austin, in Texas, dove il pickup elettrico sarà assemblato. Inoltre, il pickup dovrà affrontare alcune sfide normative, legate alla sua omologazione e alla sua sua sicurezza, soprattutto per quanto riguarda il suo telaio in acciaio inossidabile e i suoi vetri blindati.

A quanto pare le unità di Tesla Cybertruck che verranno consegnate il prossimo 30 novembre saranno appena 10. Dunque si tratterà di una cerimonia davvero simbolica considerato che sono oltre 2 milioni i clienti che attendono il loro pickup. Tra l’altro questi fortunati 10 clienti non sanno al momento quanto dovranno sborsare e nemmeno quali caratteristiche avrà il loro veicolo dato che su questo Tesla per il momento ha mantenuto il massimo riserbo.