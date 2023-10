Tesla Cybertruck: le consegne inizieranno ufficialmente il 30 novembre

Tesla Cybertruck è stato presentato nel 2019 e da allora il suo lancio sul mercato è stato spostato molte volte. Finalmente però il pickup elettrico ha una data ufficiale di debutto. Le prime consegne del nuovo modello della casa automobilistica di Elon Musk avverranno ufficialmente il prossimo 30 novembre. E’ stata la stessa Tesla a confermare la notizia nelle scorse ore. Nella prima fase, l’azienda americana costruirà 125.000 esemplari all’anno del nuovo modello. Successivamente Tesla intende aumentare la capacità produttiva fino a 250.000 esemplari del suo nuovo veicolo ogni anno.

Il 30 novembre avverranno le prime consegne di Tesla Cybertruck

L’annuncio è stato fatto nel corso di una conference call per presentare i risultati finanziari del brand per il terzo trimestre di quest’anno. All’inizio di aprile, Elon Musk aveva dichiarato che le consegne del nuovo Tesla Cybertruck sarebbero iniziate tra luglio e settembre, ma ciò non si è concretizzato.

Ancora non si conosce il prezzo del celebre veicolo, che verrà svelato nel corso di un evento in programma il 30 novembre presso lo stabilimento di Austin (Texas). Al momento della presentazione del concept nel 2019, il produttore americano aveva promesso che il nuovo modello sarebbe partito da un prezzo di 39.900 dollari.

Ricordiamo che di Tesla Cybertruck già sono state registrate oltre 2 milioni di prenotazioni e dunque se saranno tutte confermate ci vorranno anni prima che Tesla riesca a soddisfare tutti i suoi clienti. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno il prossimo 30 novembre a proposito del nuovo arrivato nella gamma della casa automobilistica americana.