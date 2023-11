Tesla Cybertruck avvistato per la prima volta in nero opaco

Tesla Cybertruck, il pick-up elettrico che dovrebbe arrivare sul mercato alla fine di questo mese, è stato avvistato oggi in un colore speciale: il nero opaco. Si tratta della prima volta che vediamo il Cybertruck in un colore diverso dall’acciaio inossidabile non verniciato. Abbiamo già visto il Cybertruck con altre pellicole, ma si trattava per lo più di mimetizzazioni o coperture per farlo sembrare un altro pick-up.

Primo avviastamento per Tesla Cybertruck in colore nero opaco

Ma questa volta si tratta di un colore di vernice effettivo e ci dà finalmente un’idea di come il pick-up potrebbe apparire sulla strada, in un colore diverso dall’argento. Tesla Cybertruck nero opaco è stato avvistato a Santa Monica, mentre si dirigeva ad un evento “Teslas & Coffee” e i video sono stati pubblicati su vari social media e su un thread su cybertruckownersclub. A quanto pare il modello era guidato da Franz von Holzhausen, il capo designer di Tesla, che vive nelle vicinanze.

Originariamente, il CEO di Tesla, Elon Musk, aveva detto esplicitamente che Tesla non avrebbe altri colori di carrozzeria per il suo Tesla Cybertruck almeno almeno inizialmente. Ma ora il Cybertruck è finalmente vicino alla produzione, con le prime consegne che arriveranno alla fine di questo mese dopo essere state rimandate più volte dalla data originale di fine 2021. E sembra più probabile che Tesla possa offrire altri colori di carrozzeria del suo atteso modello. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nei prossimi giorni e in sede di consegna delle prime unità del veicolo che come annunciato da Elon Musk avverrà il prossimo 30 novembre.