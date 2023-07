Tesla Cybertruck: emerge un dettaglio che delude molti fan

Tesla Cybertruck è la prossima grande novità che sarà lanciata sul mercato dalla casa automobilistica di Elon Musk. Nei giorni scorsi la prima unità di serie del pickup elettrico è stata prodotta in Texas come comunicato ufficialmente da Tesla su Twitter. Nelle scorse ore però si registrano nuove immagini del telaio del veicolo apparse sui social. Queste mostrano un dettaglio che ha deluso molto i numerosi fan della casa automobilistica americana ed in particolare alcuni di coloro che pensano di acquistare questo veicolo.

Da una foto emerge una grave mancanza per il pickup Tesla Cybertruck

Infatti in queste immagini “leaked” di Tesla Cybertruck, si nota una mancanza piuttosto dolorosa. Nel pickup mancherebbe il tunnel di carico nel caveau che estenderebbe la lunghezza delle merci che possono essere trasportate consentendo a materiali lunghi di estendersi dal letto fino a dentro la cabina. Inoltre questa mancanza rende molto difficile poter usare questo modello come Overlander per il campeggio. Altra cosa che è stata confermata da queste foto che mostrano un Cybertruck sulle linee di produzione mentre la carrozzeria viene assemblata, è che il veicolo è dotato di rivestimento anticorrosione.

Ricordiamo infatti che Elon Musk ha dichiarato che in alcuni casi questo veicolo potrà essere usato come barca per guadare fiumi. Al momento non è stata fissata ancora una data precisa per quanto riguarda la consegna delle prime unità di Tesla Cybertruck anche se Elon Musk ha confermato nelle scorse settimane che la cerimonia si terrà di certo entro la fine del terzo trimestre del 2023. Dunque al massimo a fine settembre dovrebbero avvenire le prime consegne del nuovo modello.