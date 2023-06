Tesla Cybertruck: è questa la versione definitiva?

Tesla Cybertruck nelle scorse ore è stato protagonista di un nuovo avvistamento. Questa volta il pickup elettrico è stato immortalato con una carrozzeria interamente ricoperta. Si tratta di un avvistamento curioso, dato che fino ad ora il veicolo era sempre stato avvistato con la carrozzeria in bella mostra. Qualcuno ipotizza che queste foto, diffuse da un forum di appassionati di Tesla e pubblicate da diversi utenti sui social, possano mostrare per la prima volta la versione definitiva del nuovo modello della casa automobilistica americana. Si vede il veicolo ricoperto da un involucro mimetico che fa del suo meglio per coprire i contorni inesistenti sui pannelli del corpo piatto.

Tesla Cybertruck: è questo il modello definitivo?

Tesla Cybertruck dovrebbe debuttare nei prossimi mesi. Elon Musk ha confermato che le prime consegne avverrano in una cerimonia che si svolgerà nel corso del terzo trimestre del 2023. La produzione in serie invece dovrebbe iniziare non prima del prossimo anno. Nelle immagini in questione si nota la presenza di un volante rotondo ben diverso da quello a Joke mostrato da un precedente prototipo mostrato dalla stessa Tesla il mese scorso.

Nei giorni scorsi alcuni fornitori hanno fatto sapere che Tesla intende produrre circa 375.000 unità di Tesla Cybertruck ogni anno. Ricordiamo che questo veicolo ha già ricevuto oltre 1,5 milioni di prenotazioni da quando è stato mostrato diversi anni fa. Nonostante un design che ha diviso tra chi lo ha apprezzato e chi lo trova esagerato, le probabilità che questo veicolo possa diventare un vero successo commerciale sembrano molto elevate.