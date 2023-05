Tesla impazzisce: uomo costretto a schiantarsi cita in tribunale la società di Elon Musk

Un autista americano ha vissuto un’esperienza da incubo a bordo di una Tesla Model 3. L’uomo, che lavora per la compagnia Revel Transit, ha raccontato che l’auto ha preso il controllo di acceleratore e freno, rendendo impossibile la guida. L’uomo ha deciso di citare in giudizio l’azienda di Elon Musk per negligenza.

Tesla: a New York auto impazzita costringe autista a schiantarsi

L’episodio è avvenuto a New York, dove Revel Transit offre un servizio di noleggio di auto elettriche. L’autista ha avviato la Tesla come al solito, ma appena ha iniziato a muoversi si è accorto che qualcosa non andava. L’auto accelerava e frenava in modo automatico, senza rispondere ai comandi del pedale. L’uomo ha provato a spegnere e riavviare l’auto, ma senza successo.

L’autista ha chiamato il servizio clienti di Revel Transit, che gli ha detto di parcheggiare l’auto e aspettare l’arrivo di un tecnico. Ma anche questa operazione si è rivelata difficile, perché l’auto continuava a muoversi in modo imprevedibile. L’uomo ha dovuto schiantarsi per fermare la Tesla e scendere.

Revel Transit ha confermato l’accaduto e ha dichiarato di aver ritirato l’auto dal servizio per sottoporla a una verifica approfondita. La compagnia ha anche precisato che si tratta di un caso isolato e che le altre Tesla della sua flotta sono sicure e funzionanti.

Tesla non ha ancora commentato l’episodio, che solleva dubbi sulla sicurezza delle sue auto elettriche. Non è la prima volta, infatti, che le sue auto vengono accusate di avere problemi di controllo dell’acceleratore e del freno. In passato, alcuni proprietari hanno denunciato casi di accelerazione improvvisa e non voluta delle loro auto, causando incidenti e danni.

Tesla ha sempre respinto queste accuse, sostenendo che i suoi sistemi sono progettati per prevenire le collisioni e assistere il conducente. La casa automobilistica californiana ha anche affermato che i suoi veicoli sono dotati di numerosi sensori e telecamere che monitorano costantemente la situazione stradale e il comportamento dell’automobilista. Inoltre, Tesla ha sempre sottolineato che le sue auto non sono completamente autonome e che richiedono sempre l’attenzione e la supervisione del conducente. Inoltre spesso dopo varie indagini si scopre che molti degli incidenti di cui sono accusate le sue tecnologie sono invece provocati da errore umano.