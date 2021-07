Terribile incidente in California: una Corvette finisce in piscina [Video]

Bruttissimo incidente per una Chevrolet Corvette C8 in California. La supercar statunitense, condotta oltre i limiti del buonsenso, è uscita di strada in una zona residenziale, superando un marciapiede e una siepe, per finire la sua corsa dentro la piscina di una villa di lusso. Secondo quanto riporta NBC4 News, nello schianto sono morte due persone, mentre una terza è rimasta gravemente ferita.

La tragedia si è consumata a causa dell’alta velocità. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, sembra che l’auto sportiva americana andasse a un ritmo molto più alto di quello consentito in quel tratto di strada.

Purtroppo non sempre gli automobilisti sono prudenti nelle loro condotte: c’è chi corre dove non potrebbe, chi usa il cellulare alla guida, chi dorme con l’autopilot inserito, che si mette al volante dopo aver bevuto tanto, chi ignora le distanze di sicurezza, chi fa dei sorpassi azzardati: ci fermiamo qui, perché l’elenco sarebbe troppo grande. A volte i crash si risolvono con danni alle sole auto. Qui, purtroppo, è andata in modo diverso e molto drammatico, perché l’uscita di strada della Chevrolet Corvette C8 ha prodotto due vittime e un ferito grave.