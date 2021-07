Incidente dopo Italia-Spagna: a Cuneo frontale fra auto e scooter [Video]

Il calcio è la grande passione del nostro Paese e lo si è visto anche ieri, in occasione del successo dell’Italia contro la Spagna ai rigori nella sfida di Wembley. Il risultato ha aperto le porte della finale degli Europei alla nazionale azzurra ed ha scatenato la passione per le strade e nelle piazze, tanto nelle grandi città quanto nei piccoli centri.

Purtroppo l’euforia ha rischiato di avere un epilogo drammatico a Cuneo, dove durante i festeggiamenti si è registrato un violento scontro tra una vecchia Fiat Punto, guidata da un venticinquenne, e uno scooter, con in sella un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 14 anni.

Quest’ultima ha riportato un trauma facciale. La sua situazione, per fortuna, non sarebbe grave. La violenza dell’incidente, che si è consumato in piazza Galimberti, aveva fatto temere il peggio, ma tutto fortunatamente si è risolto senza conseguenze irreparabili.

La polizia stradale, intervenuta sul posto insieme ai mezzi dei soccorritori, ha sottoposto il guidatore della Fiat Punto agli accertamenti del caso. Nel video, molto crudo nei suoi fotogrammi, si vede il momento dell’impatto.

Fonte | La Stampa