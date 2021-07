La Honda Civic Type R si spezza in due nell’incidente [Video]

Incidente da brivido per una Honda Civic Type R in Colorado. La hot hatch giapponese è stata coinvolta in un violento scontro, le cui dinamiche hanno diviso a metà l’auto, spezzata in due tronconi da un palo della luce. Questo è uno degli urti peggiori che possano succedere, perché l’energia dell’impatto viene assorbita da una parte minima della struttura del veicolo.

Teatro dei fatti è stata la città di Denver. Qui si è consumata la triste esperienza, che per fortuna non ha prodotto vittime, ma “solo” lievi feriti. Un video condiviso su Facebook da Vincent Nieto mostra la Honda Civic Type R in due pezzi accanto a un fast-food. A raccontare i fatti ci hanno pensato il conducente dell’auto e la madre della sua proprietaria, fidanzata col tizio al volante. La ragazza era al suo fianco.

L’incidente è avvenuto in corrispondenza di un incrocio, dove la grintosa vettura del Sol Levante, che regala emozioni speciali alla guida, è stata colpita in pieno da un altro veicolo, finendo la sua corsa, per l’intensità della spinta, contro un palo della luce.

Questo, almeno, secondo quanto riferisce il conducente, ma saranno gli inquirenti a fare chiarezza, acquisendo magari le immagini delle videocamere di sorveglianza. L’impatto contro l’ostacolo, stretto e resistente, ha diviso in due parti la Honda Civic Type R, proprio all’altezza delle porte posteriori. Per fortuna dietro non c’era seduto nessuno, altrimenti oggi racconteremmo una storia molto più drammatica.