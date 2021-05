SUV contromano in superstrada: l’incidente è inevitabile [Video]

Incidente in un tratto di superstrada, imboccato contromano del conducente di una Toyota RAV4. Il tizio si è immesso nell’arteria viaria in senso di marcia opposto rispetto al flusso corretto dei veicoli. Inevitabile il crash, che ha preso tristemente forma fra Montecosaro e Morrovalle, in provincia di Macerata. Il tutto è stato ripreso da un altro automobilista, in marcia sulla carreggiata opposta, dove il guidatore del SUV giapponese avrebbe dovuto trovarsi.

Purtroppo, non è certo la prima volta che accade una cosa del genere. Pare evidente che qualcuno, al volante, non usi la prudenza e le attenzioni richieste nel contesto viario. Durante la folle corsa, altri utenti della strada hanno schivato di un soffio la Toyota RAV4, tra colpi di clacson e lampeggi coi fari, ma il peggio è parso subito inevitabile.

Infatti, nel giro di pochi secondi, il povero e incolpevole conducente di un furgone non è riuscito ad evitare l’impatto col SUV, che ha coinvolto anche altri mezzi. Purtroppo ci sono stati diversi feriti. Speriamo che tutto vada al meglio per loro. Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno fatto i doverosi rilievi. Agli inquirenti il compito di chiarire i fatti. Qui ci limitiamo a mostrarvi il video del crash, davvero sconvolgente.