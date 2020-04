Toyota RAV4, oltre 10 milioni di unità vendute

Di Francesco Irace venerdì 10 aprile 2020

Dal 1994 a oggi grande successo per il SUV giapponese. Solo in Italia oltre 225.000 vetture commercializzate

Toyota RAV4 raggiunge l'importante traguardo dei 10 milioni di unità vendute dalla nascita a oggi. La prima generazione ha debuttato sul mercato nel 1994 e da allora sono state ben cinque le generazioni che si sono succedute. Se guardiamo solo il mercato italiano, osserviamo che è stato oltrepassata la soglia delle 225.000 unità vendute.



Nel 2019 è stato il SUV più venduto al mondo

Come modello globale di Toyota, il RAV4 è andato di bene in meglio dal suo lancio. Avendo originato il segmento di mercato per nuovi tipi di SUV compatti, agili e versatili, ha continuato a fissare gli standard, con vendite che hanno raggiunto nuove vette. Nel 2019, il RAV4 non è stato solo il SUV più venduto al mondo, ma anche la quarta autovettura più venduta in assoluto. Il Nord America è di gran lunga il suo mercato più forte, con oltre mezzo milione di vendite annue (535.000 nel 2019), seguito dall'Europa (133.000) e dalla Cina (127.000). In Europa, il conteggio delle vendite del RAV4 ha superato i due milioni dal 1994, mentre l'ultimo modello di quinta generazione, introdotto all'inizio del 2019, ha stabilito un nuovo record annuale di oltre 130.000 unità.



Oggi anche ibrido

Quest'anno la gamma di RAV4 segnerà un'importante evoluzione con il lancio del nuovo RAV4 Plug-in Hybrid, offrendo ai clienti un potenziale ancora maggiore per la guida completamente elettrica con zero emissioni e zero consumi di carburante.