La Targa Florio, la più antica competizione automobilistica al mondo, si prepara a vivere la sua 109ª edizione dall’8 al 10 maggio 2025, confermando il suo ruolo di ponte tra tradizione e innovazione. Questa storica manifestazione non è solo una gara, ma un simbolo del legame profondo tra il motorsport e la cultura siciliana.

I motori tornano a risuonare

Organizzata in collaborazione tra l’Università degli Studi di Palermo (Unipa), l’Automobile Club Palermo e Aci Sport, l’edizione 2025 promette un’esperienza unica. Il cuore pulsante dell’evento sarà il campus universitario, con il quartier generale ospitato presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi, mentre il parco assistenza troverà spazio nel Viale delle Scienze. Questo connubio tra università e motorsport mira a coinvolgere direttamente le nuove generazioni, offrendo agli studenti l’opportunità di partecipare attivamente all’organizzazione come volontari.

Un elemento distintivo di questa edizione sarà “The Week of the Florio”, una serie di eventi culturali che si terranno dal 5 al 10 maggio. Questa iniziativa celebra l’eredità della famiglia Florio, che nel 1906 diede vita alla competizione, e arricchirà il programma con attività culturali e storiche che attireranno appassionati e curiosi da tutto il mondo. I dettagli ufficiali dell’evento saranno presentati il 22 aprile presso la Chiesa Sant’Antonio Abate, nel Complesso Monumentale dello Steri, alla presenza di illustri rappresentanti, tra cui il Rettore Massimo Midiri e il Presidente dell’AC Palermo Angelo Pizzuto.

Sul piano sportivo, la Targa Florio 2025 offrirà un programma ricco e variegato, includendo quattro specialità e cinque validità. Tra queste spiccano il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, il Campionato Italiano Rally Produzione, il Campionato Italiano Rally Junior e il terzo round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Inoltre, saranno protagonisti la seconda tappa del Campionato Italiano Rally Auto Storiche di Regolarità e la Coppa Rally di 9ª Zona, valide per il Campionato Siciliano. Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di campionati rally, grazie alla sua varietà e alla qualità delle competizioni proposte.

Fedele alla tradizione

Fedele alla tradizione, il percorso della gara si snoderà attraverso le affascinanti strade delle Madonie, con partenza e arrivo a Palermo. Questo scenario unico non solo offre una sfida tecnica per i piloti, ma incanta anche gli spettatori con paesaggi mozzafiato. La copertura mediatica sarà garantita da Aci Sport TV e Rai Sport, assicurando un’ampia visibilità internazionale all’evento.

La Targa Florio non è solo una gara automobilistica, ma un patrimonio culturale che continua a evolversi, unendo passato e futuro. Radicata nel territorio siciliano, rappresenta un esempio di come lo sport possa essere un veicolo per l’innovazione e l’inclusione delle nuove generazioni. Con il coinvolgimento diretto di studenti e appassionati, l’edizione 2025 promette di essere un evento indimenticabile, capace di coniugare tradizione e modernità in un equilibrio perfetto.