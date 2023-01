Suzuki Jimny: in arrivo la versione 100% elettrica

Nonostante l’incredibile interesse e il successo di vendite registrato in Italia e in Europa, la Suzuki Jimny era stata eliminata dalla gamma della Casa giapponese proposta nel Vecchio Continente a causa delle normative anti-inquinamento sempre più restrittive. L’unica alternativa per la Casa di Hamamatsu è stato proporre il piccolo e apprezzato fuoristrada esclusivamente in versione autocarro N1, dotato solo di posti anteriori.

Suzuki Jimny: il ritorno in versione elettrica

Ora però, nel futuro della Jimny si prospetta un grande ritorno sui mercati europei, frutto dell’inedito piano industriale del Costruttore nipponico basato sulla mobilità 100% elettrica e anticipato dal primo concept a zero emissioni targato Suzuki, denominato eVX.

Il futuro è sempre più a zero emissioni

Il piano strategico prevede il debutto entro il decennio di ben 5 modelli full electric per porteranno all’80% le vendite di auto elettriche in Europa entro il 2030, mentre il restante 20% potrà comunque contare su una meccanica elettrificata, con tecnologia full hybrid o mild hybrid

5 nuovi modelli a batteria

Tra i modelli a batteria troveremo anche la Jimny, come dimostrano le slide mostrate in occasione dell’ultima presentazione Suzuki avvenuta qualche giorno fa. Tra queste slide ne spicca una che mostra 5 silohuette di auto tra le quali troviamo quella della Jimny. Di quest’ultimo modello avevamo parlato proprio di recente, ovvero del debutto in India della versione 5 porte, notizia a cui ora si aggiunge quella dell’arrivo di una variante 100% elettrica. Oltre alla Jimny a zero emissioni, tra gli altri modelli a batteria troveremo una vettura una ultracompatta di segmento A e ben tre crossover, tra cui uno chiaramente ispirato al modello Fronx distribuito in India.

Tanti investimenti per diventare “carbon neutral”

Suzuki non ha ancora svelato le tempistiche del debutto dei vari modelli elettrici, ma la cosa certa è che la strategia del marchio partirà dal prossimo anno e sarà frutto di un investimento di ben 13,5 miliardi di euro in ricerca e sviluppo. Questa somma di denaro riguarderà anche il settore moto e nautica, mentre altri 18 miliardi di euro saranno destinati alla realizzazione degli impianti di produzione delle batterie.

L’obiettivo finale di Suzuki è quello di raggiungere la neutralità dai combustibili fossili attraverso varie tappe: nel 2027 il target verrà raggiunto dalla fabbrica giapponese di Hamamatsu, mentre in Europa bisognerà attendere il 2050 e in India nel 2070.