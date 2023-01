Suzuki Jimny 5 porte 2023: non arriverà in Europa

Dopo una lunga attesa, l’attesissima Suzuki Jimny 5 porte ha fatto il suo debutto sotto i riflettori dell’Auto Expo 2023 che si è svolge in India.

Suzuki Jimny 5 porte: le dimensioni

L’apprezzato fuoristrada compatto, rispetto alla versione 3 porte da cui deriva, è cresciuto di 34 cm, passando da 3,64 metri a 3,98 metri (2,59 metri di passo), mentre altezza e larghezza risultano ovviamente invariate, e misurano rispettivamente 1,72 e 1,64 metri. Le maggiori dimensioni sono servite a dare spazio alle due portiere posteriori e a regalare maggiore spazio a chi siede dietro. Dalle immagini è possibile notare anche l’adozione del terzo finestrino che caratterizza la fiancata laterale. Ricordiamo che in Italia la Jimny è venduta esclusivamente in versione autocarro N1 a 2 posti.

Soltanto nel sud del mondo

Secondo quanto dichiarato dalla Casa giapponese, la Jimny 5 porte non dovrebbe sbarcare né in Europa e né in Italia, ma esclusivamente in India e in alcuni stati di Africa e America Latina.

Arrivano i propulsori ibridi

Ricordiamo che la Jimny era uscita di scena dal Vecchio Continente a causa del problema delle emissioni. In India l’unico motore proposto è il medesimo 1.5 benzina aspirato da 102 CV della Jimny 3 porte. Negli altri paesi, la Jimny 5 porte può invece contare sul motore 1.4 mild hybrid da 129 CV o sul 1.5 full hybrid da 115 CV preso in prestito della Suzuki Vitara. Questi tipi di propulsori potrebbero però mettere di nuovo in discussione le scelte di Suzuki che potrebbe quindi proporre in futuro la vettura anche in Europa, ma soltanto il tempo ci dirà come andranno le cose.

Dotazione di serie

La nuova Suzuki Jimny 5 è equipaggiata con un infotainment abbinato al display centrale da 9 pollici (attualmente sulla 3 porte è da 7 pollici) che permette di gestire anche la connettività wireless per Apple CarPlay e Andorid Auto. La vettura è ovviamente equipaggiata con sistema di trazione integrale inseribile 4WD AllGrip Pro e al cambio manuale a 5 rapporti.