Suzuki eVX: il SUV che porta il marchio nell’elettrico

Suzuki eVX è il concept di un SUV che introduce la casa giapponese nella galassia dell’elettrico. La presentazione è avvenuta ieri, nel padiglione Maruti Suzuki dell’Auto Expo 2023 di Nuova Delhi, capitale dell’India. Questo modello, con opportuni adattamenti, prenderà forma come vettura di serie nel 2025.

Un modello innovativo per Suzuki

Il suo arrivo sul mercato colmerà un vuoto nella gamma a batteria del marchio, che attualmente propone in listino auto powertrain mild, full e plug-in hybrid, ma non full electric. L’impegno è già stato assunto dal management. La Suzuki eVX lancia uno sguardo verso il futuro e lo fa intendere anche sul piano stilistico. Guardando la carrozzeria si notano i tratti decisi e muscolari, appositamente cercati per dare una forte presenza scenica a questo SUV, dove il forte DNA 4×4 di Suzuki si combina con le caratteristiche avanzate dei BEV più recenti.

Stile deciso e originale

Fra gli elementi di spicco del design, meritano di essere citati l’imponente frontale con gruppi ottici a freccia, il cofano piatto, la finestratura alta, i passaruota di taglio geometrico, il piccolo lunotto posteriore e le luci di coda ad arco. Grandi (e di design moderno) i cerchi, studiati attentamente sul piano aerodinamico. I progettisti promettono un’esperienza di guida all’altezza, che non farà rimpiangere i modelli fin qui realizzati dalla casa giapponese. Possiamo solo fidarci, fino al momento della prova su strada.

Buona autonomia

Al momento non si hanno informazioni sulla scheda tecnica di questa vettura. Suzuki si è limitata a dire che l’eVX dispone di una batteria da 60 kWh e che può raggiungere un’autonomia massima di 550 km nel ciclo di guida indiano modificato (MIDC). Fra pochi giorni ne dovremmo sapere di più. Queste le dimensioni del modello: 4.300 mm di lunghezza, 1.800 mm di larghezza, 1.600 mm di altezza. Sono misure che confermano la compattezza del concept SUV di Suzuki, da cui deriverà l’auto di serie attesa per il 2025.