Suzuki Jimny: come cambia con i kit di ESB

Anche la Suzuki Jimny, simpatica ed inarrestabile, è finita nel mirino dei preparatori e non solo di quelli che la rielaborano per l’off-road estremo. Infatti, ecco che l’ultima proposta in materia arriva da ESB, con 2 kit per chi vuole utilizzarla su asfalto o nei percorsi più difficili.

Suzuki Jimny: due kit diversi con parti comuni da ESB

Il tuner di Osaka offre in catalogo due assetti diversi per la Suzuki Jimny, il primo è denominato LST, mentre il secondo, pensato per il fuoristrada, LST-UP. Comunque, ci sono delle modifiche presenti in entrambe i kit per la “suzukina”. Nello specifico, si tratta dei cerchi in lega di colore bianco da 16 pollici, dei passaruota maggiorati, dello scarico modificato, dello spoiler posteriore, oltre agli elementi del frontale che rendono lo sguardo più accigliato.

Altezze differenti: -90 mm per la stradale, +76 mm per la variante off-road

Con le modifiche del pacchetto LST l’altezza da terra della Suzuki Jimny si riduce fino a 90 mm. Oltre tutto, la Jimny più cattiva guadagna delle coperture semi slick griffate Nankang della misura 190/50. L’intento è quella di renderla più precisa nella guida su strada. I cambiamenti della vettura con il kit LST-Up, invece, vedono l’altezza da terra crescere di ben 76 mm, un cambiamento abbinato al montaggio di gomme da off-road Maxis nella misura 245/70.

Prezzo: si parte dall’equivalente di 2.700 euro