La casa automobilistica Suzuki si prepara a una svolta epocale con il lancio del suo primo SUV elettrico, il rivoluzionario Suzuki eVITARA. Presentato ufficialmente a Milano il 4 novembre, questo modello rappresenta il debutto del marchio nel segmento dei veicoli completamente elettrici, con l’obiettivo di conquistare il mercato globale a partire dall’estate 2025. La produzione avverrà in India dalla primavera dello stesso anno, con distribuzione prevista in Europa, India e Giappone. Con un design ispirato al concetto di “Emotional Versatile Cruiser”, l’eVITARA promette di unire stile futuristico, prestazioni avanzate e sostenibilità ambientale.

L’estetica del veicolo si distingue per linee moderne e un’impronta robusta, enfatizzata da pneumatici di grande diametro e un passo allungato che garantisce maggiore stabilità su strada. Gli interni, invece, incarnano la filosofia “High-Tech & Adventure”, grazie a un display integrato all’avanguardia e materiali di alta qualità che offrono comfort e resistenza.

Potenza elettrica all’avanguardia

Al centro delle prestazioni del Suzuki eVITARA si trova la tecnologia eAxle, che integra motore e inverter in un unico sistema compatto. Alimentato da innovative batterie litio ferro fosfato, il powertrain garantisce un’accelerazione fluida e potente, ideale sia per partenze rapide che per sorpassi in totale sicurezza. Questa tecnologia assicura non solo prestazioni elevate, ma anche una maggiore durata e sicurezza delle batterie.

Per gli appassionati di guida off-road, il sistema ALLGRIP-e rappresenta una delle innovazioni più interessanti. Disponibile in una delle versioni del SUV, utilizza due eAxles indipendenti per offrire trazione integrale elettrica e un controllo ottimale del veicolo. La modalità “Trail” è progettata per affrontare terreni difficili, grazie a un sistema intelligente che frena le ruote in slittamento e redistribuisce la coppia motrice sulle altre ruote, garantendo una guida sicura e stabile anche in condizioni estreme.

Piattaforma innovativa e prestazioni concrete

Il nuovo SUV elettrico si basa sulla piattaforma HEARTECT-e, una struttura progettata specificamente per i veicoli elettrici. Questa piattaforma combina leggerezza e rigidità strutturale, massimizzando lo spazio interno e quello dedicato alle batterie, senza compromettere la sicurezza del veicolo. Particolare attenzione è stata dedicata alla protezione dai sistemi ad alto voltaggio, garantendo standard di sicurezza elevati.

L’eVITARA sarà disponibile in tre configurazioni per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori:

Modello con batteria da 49 kWh e trazione 2WD: autonomia di 345-346 km

Versione con batteria da 61 kWh e trazione 2WD: autonomia fino a 428 km

Variante con batteria da 61 kWh e trazione 4WD: autonomia di 396-412 km

Un sofisticato sistema di gestione termica con pompa di calore garantisce un’efficienza ottimale, anche quando si utilizzano funzionalità di comfort come sedili e volante riscaldati, migliorando l’esperienza di guida in ogni condizione climatica.

Connettività di nuova generazione

Il sistema Suzuki Connect introduce una serie di funzionalità innovative per migliorare l’esperienza utente. Gli automobilisti potranno monitorare lo stato della batteria, gestire la ricarica, attivare da remoto il climatizzatore, localizzare il veicolo e pianificare itinerari personalizzati. Inoltre, l’interfaccia del sistema di infotainment è completamente personalizzabile, rendendo l’eVITARA non solo un mezzo di trasporto, ma un compagno tecnologico all’avanguardia.

Con queste caratteristiche, il Suzuki eVITARA si posiziona come un veicolo strategico nel mercato dei SUV elettrici, combinando innovazione tecnologica, prestazioni ambientali e comfort di alto livello. L’ingresso di Suzuki nel segmento dei veicoli a zero emissioni rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile, consolidando la sua presenza in un settore in rapida crescita.