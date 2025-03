La recente bancarotta di Northvolt, nonostante investimenti complessivi per 15 miliardi di dollari, rappresenta un duro colpo per l’industria europea delle batterie auto elettriche. Con la perdita di 5.000 posti di lavoro e un ulteriore aumento della dipendenza dalla Cina, questo fallimento mina gli sforzi dell’Unione Europea verso l’autonomia tecnologica nel settore della mobilità sostenibile.

Un mercato dominato dalla Cina

Il colosso svedese, considerato un punto di riferimento nel panorama delle batterie per veicoli elettrici, ha accumulato debiti per 8 miliardi di dollari. Questo nonostante il sostegno finanziario ricevuto, di cui un terzo proveniente da fondi pubblici. Le difficoltà erano già evidenti da tempo: la perdita di un contratto da 2 miliardi con BMW e l’incapacità di raggiungere gli obiettivi produttivi prefissati hanno accelerato il declino dell’azienda. La produzione settimanale, infatti, non ha mai raggiunto le 100.000 celle pianificate, rendendo inevitabile la dichiarazione di bancarotta.

Il crollo di Northvolt mette in luce le sfide dell’industria europea nel competere con i produttori asiatici, in particolare quelli cinesi, che continuano a dominare il mercato globale grazie a una capacità produttiva superiore e costi significativamente più bassi. Inoltre, il rallentamento delle vendite di veicoli elettrici ha ulteriormente ridotto la domanda di batterie auto elettriche in Europa, aggravando le difficoltà delle aziende già in crisi.

Ripensare la strategia europea delle batterie

Il fallimento di Northvolt rappresenta un severo monito per l’Unione Europea, che ora si trova a dover rivedere con urgenza le proprie politiche industriali. Considerata un elemento chiave per ridurre la dipendenza dalle forniture asiatiche, l’azienda era vista come un pilastro fondamentale per il successo della transizione verso la mobilità elettrica. Tom Johnstone, presidente di Northvolt, ha dichiarato che la decisione di dichiarare bancarotta è stata presa solo dopo aver esplorato tutte le possibili alternative di rilancio, purtroppo rivelatesi insufficienti.

Questo evento impone una seria riflessione sulle strategie industriali europee per sostenere le aziende del settore. Senza interventi mirati e tempestivi, altre realtà potrebbero subire lo stesso destino, mettendo a rischio l’intero processo di elettrificazione del settore automobilistico europeo.