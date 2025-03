BMW ridefinisce il futuro delle auto elettriche con una rivoluzionaria architettura tecnologica che promette di ridurre del 50% i cavi elettrici e di incrementare di venti volte la potenza di calcolo dei veicoli. La casa automobilistica tedesca si prepara a lanciare la sua innovativa gamma Neue Klasse, segnando un cambiamento epocale nel settore automotive.

BMW Neue Klasse, un grande passo in avanti

Il primo modello a rappresentare questa svolta sarà il SUV iX3, la cui produzione inizierà entro la fine dell’anno nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria. Questo veicolo sarà equipaggiato con una batteria di sesta generazione, in grado di offrire il 30% in più di autonomia e una velocità di ricarica migliorata.

La vera innovazione risiede nella significativa semplificazione dell’impianto elettrico: dai tradizionali 1.500 metri di cablaggio si passa a soli 600 metri, distribuiti in quattro zone strategiche del veicolo. Questa ottimizzazione non solo riduce il peso complessivo dell’auto, ma semplifica anche la gestione tecnica.

Il cuore pulsante di questa nuova architettura è rappresentato dai quattro Superbrains, processori avanzati che gestiscono ogni aspetto del veicolo, dall’intrattenimento alla guida autonoma. Grazie a una potenza di calcolo venti volte superiore rispetto ai sistemi attuali, questi processori permettono aggiornamenti continui e l’implementazione di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

L’innovazione

Un’altra innovazione di rilievo sono i Smart eFuses, dispositivi digitali che sostituiscono fino a 150 fusibili tradizionali. Questi componenti intelligenti non solo ottimizzano i flussi energetici, ma migliorano l’efficienza energetica complessiva del 20%.

L’intera piattaforma si basa su un’infrastruttura software di oltre 20 GB, composta da 1.000 moduli e 500 milioni di righe di codice. Grazie a questa architettura modulare, gli aggiornamenti possono essere effettuati senza necessità di modifiche hardware, garantendo una longevità tecnologica senza precedenti nel settore automobilistico.