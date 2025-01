BMW critica i rivali per il design unico delle auto elettriche

BMW ha recentemente espresso la propria opinione sul tema del design auto per le vetture a zero emissioni, evidenziando un potenziale errore strategico da parte di alcuni concorrenti nel differenziare eccessivamente l’estetica delle vetture a combustione interna (ICE) rispetto a quelle auto elettriche (EV). Frank Weber, Chief Development Officer di BMW, ha sottolineato come questa scelta possa risultare controproducente per l’immagine del prodotto.

La casa automobilistica tedesca ha da sempre adottato un approccio uniforme al design, mantenendo una coerenza estetica tra i modelli ICE ed EV. Con poche eccezioni, come i modelli i3, i8 e il recente iX, la maggior parte delle vetture BMW presenta differenze minime tra le due alimentazioni, come una griglia frontale chiusa e il badge “i” per i modelli elettrici. Questo approccio sarà ulteriormente rafforzato con l’introduzione della nuova piattaforma Neue Klasse, che ridurrà ulteriormente le distinzioni visive tra le due categorie di veicoli.

Secondo Weber, un’eccessiva differenziazione potrebbe portare i consumatori a percepire le auto elettriche come più moderne, relegando i modelli ICE a una percezione di “vecchia generazione”. Ha inoltre fatto riferimento, seppur indirettamente, a Mercedes-Benz, i cui modelli EQ hanno ricevuto critiche per il loro design troppo diverso, descritto da alcuni come “a forma di uovo”.

BMW, al contrario, punta sull’uniformità e sull’evoluzione del design auto, evitando di creare una netta separazione tra ICE ed EV. Un esempio di questa strategia è la nuova i3, che avrà un’estetica molto simile alla prossima generazione della Serie 3 (G50). Inoltre, BMW sta pianificando di eliminare alcuni modelli distintivi, come l’iX, in favore di versioni elettriche di veicoli già esistenti, come il futuro X5 elettrico, che potrebbe includere anche una variante a idrogeno.

Questa scelta riflette una visione strategica più ampia, volta a rafforzare il marchio e a offrire ai clienti una gamma di tecnologie di alimentazione senza differenze estetiche significative. La coerenza nel design rappresenta un pilastro fondamentale per BMW, che mira a distinguersi nel mercato mantenendo un’identità forte e riconoscibile.