L’UE, nella fattispecie la Commissione Europea, sta considerando una revisione del controverso bando auto benzina diesel previsto per il 2035, valutando compromessi che bilancino la transizione verso l’elettrico con richieste di maggiore flessibilità tecnologica avanzate dall’industria automobilistica.

UE, cosa fare dell’automobile

Il dibattito si è intensificato, con il Partito Popolare Europeo che guida le richieste di un approccio più equilibrato. La proposta di una neutralità tecnologica, sostenuta anche dal governo italiano, mira a includere alternative come e-fuel e ibride plug-in, considerate cruciali per una transizione sostenibile del settore.

L’industria automotive, rappresentata dall’Acea e dal CEO di Mercedes-Benz, Ola Källenius, ha evidenziato rischi economici significativi legati alla transizione. Tra le preoccupazioni principali vi sono sanzioni potenzialmente onerose, stimate tra i 15 e i 16 miliardi di euro, per il mancato rispetto dei target emissivi. Gli operatori del settore chiedono un sistema europeo coordinato di incentivi per sostenere il mercato delle auto elettriche, incluse misure per le infrastrutture di ricarica e lo sviluppo delle batterie.

Situazione complessa da fronteggiare

La situazione è complicata da tensioni politiche interne all’UE. Mentre partiti come la Lega criticano Bruxelles per presunte “eco-follie”, il Movimento 5 Stelle sostiene che tali resistenze siano inutili, definendo “illuse” le posizioni di chi tenta di rallentare la transizione.

Il tema si inserisce in un contesto globale di competizione. L’Europa deve affrontare i massicci sussidi cinesi al settore e le politiche protezionistiche americane, cercando di proteggere la propria industria automotive senza compromettere gli obiettivi ambientali.

Il 5 marzo sarà una data cruciale, con la presentazione del piano definitivo che dovrà bilanciare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e competitività industriale, delineando il futuro della mobilità europea.