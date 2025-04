Kia ha scelto un palcoscenico d’eccezione per svelare il suo innovativo Kia EV2 Concept, un SUV elettrico progettato per rivoluzionare la mobilità urbana. Presentato durante la Milano Design Week 2025, questo veicolo di segmento B combina dimensioni compatte con soluzioni tecnologiche e stilistiche all’avanguardia, dopo un primo debutto al Kia EV Day di Barcellona.

Un design che rompe gli schemi

Con una lunghezza di circa 4 metri, il Kia EV2 Concept si distingue per il suo stile audace e moderno. Le luci diurne verticali a LED, chiamate “Star Map Lighting”, catturano immediatamente l’attenzione, donando al veicolo un’identità unica. Gli interni riflettono la filosofia “Opposites United”, che unisce praticità e innovazione. Tra le caratteristiche più sorprendenti troviamo i sedili modulari e le porte posteriori ad apertura inversa, pensate per ottimizzare l’accesso all’abitacolo. Inoltre, il pianale completamente piatto garantisce una gestione intelligente dello spazio interno, ideale per un utilizzo cittadino.

Innovazione sostenibile

Uno degli aspetti più rivoluzionari del Kia EV2 Concept è rappresentato dai materiali sostenibili utilizzati per la sua realizzazione. In collaborazione con aziende leader del settore, Kia ha integrato soluzioni ecologiche all’interno del veicolo. Ad esempio, i sedili sono realizzati con ampliTex, un materiale derivato dalle fibre di lino, fornito da Bcomp. Simplifyber ha contribuito con Fybron, una formulazione innovativa ottenuta da legno e tessuti riciclati, utilizzata per il cruscotto e i pannelli delle portiere. Un ulteriore passo verso la sostenibilità è stato compiuto grazie alla partnership con Biomyc, che ha introdotto componenti biodegradabili a base di funghi, dimostrando un impegno concreto verso l’ecologia.

Dal concept alla produzione

Il Kia EV2 Concept non è solo un esercizio di stile, ma rappresenta un vero e proprio laboratorio di idee per i futuri modelli del marchio. La versione definitiva del veicolo è attesa per il 2026, con l’obiettivo di portare sul mercato una combinazione unica di tecnologia avanzata e rispetto per l’ambiente. Questo SUV elettrico compatto promette di ridefinire gli standard della mobilità urbana, dimostrando che è possibile coniugare dimensioni contenute, praticità e sostenibilità ambientale in un unico prodotto dal design distintivo.

Con il Kia EV2 Concept, il marchio coreano si posiziona come un leader nella transizione verso un futuro più sostenibile, offrendo una visione concreta di come sarà la mobilità cittadina nei prossimi anni.