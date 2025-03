Pod Wayla by NExT rappresentano una rivoluzione nella mobilità urbana di Milano, offrendo una soluzione innovativa per gli spostamenti sostenibili. Questi veicoli modulari, capaci di trasportare fino a 22 passeggeri per modulo, vantano un’autonomia di 350 km e sistemi interconnessi che li rendono ideali per il trasporto pubblico cittadino.

Caratteristiche tecniche all’avanguardia

Progettati dall’azienda padovana NExT, i Pod Wayla si distinguono per la loro struttura modulare che consente di unire più unità, formando convogli lunghi fino a 18 metri con una capacità comparabile a quella degli autobus tradizionali. Con una velocità massima di 110 km/h e un tempo di ricarica inferiore a due ore, offrono un risparmio energetico che può raggiungere il 75% durante le operazioni a capacità ridotta.

Un elemento distintivo è rappresentato dalle porte inter-veicolari, che permettono ai passeggeri di muoversi liberamente tra i moduli agganciati, ottimizzando l’occupazione degli spazi e migliorando l’esperienza di viaggio.

Implementazione e prospettive future

Attualmente in fase di test a Milano, i Pod Wayla vengono sottoposti a valutazioni per prestazioni urbane, sicurezza e affidabilità. La produzione su larga scala è prevista per la fine dell’estate, con l’obiettivo di introdurre i primi veicoli operativi sulle strade milanesi all’inizio del prossimo anno.

Questa iniziativa si integra con il servizio di van pooling avviato da Wayla startup lo scorso 31 ottobre, un approccio innovativo alla mobilità condivisa, particolarmente utile nelle ore serali e notturne, quando i trasporti pubblici tradizionali sono meno frequenti.

Con l’introduzione dei Pod Wayla, Milano si conferma all’avanguardia nell’adozione di soluzioni di trasporto sostenibili e intelligenti, dimostrando come l’innovazione tecnologica possa migliorare la qualità della vita urbana e ridurre l’impatto ambientale.