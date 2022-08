Autobus per le feste si fa strada a suon di spintoni [Video]

In strada, a volte, prendono forma dei comportamenti strani, al limite della follia ed anche oltre. Un esempio giunge dal video odierno, che ci offre le immagini di un autobus per le feste, trattato come un panzer dal suo conducente. Il tizio, incurante del buonsenso, si è fatto strada fra gli altri veicoli a suon di spintoni, in un’arteria viaria molto trafficata di Chicago.

Una carneficina di lamiere

Danneggiati oltre 18 mezzi, tra cui un’ambulanza, il cui unico torto è stato quello di trovarsi lungo il tragitto del party bus. Al volante, un quarantacinquenne privo di lucidità, che ha prodotto danni per diverse decine di migliaia di dollari sulle automobili e sui furgoni colpiti. Per fortuna non si sono registrati feriti, ma solo il destino ha voluto che ciò non accadesse. A carico del tizio ci sono ora delle accuse penali, da cui dovrà difendersi in sede processuale.

Irresponsabilità allo stato puro

Un testimone è riuscito a filmare la scena, consegnando alla rete il video che accompagna questo post. Anche l’autobus ha subito degli importanti danni, ma è il male minore ed è la cosa che meno preoccupa, specie in relazione al fatto che a bordo non c’era nessuno oltre al conducente. Dalle mie parti si dice: “Chi è causa dei suoi mali pianga se stesso”. Preoccupano di più i problemi arrecati agli altri.

Gestione folle dell’autobus

Come riferiscono i colleghi di Carscoops, non si sa quali siano state le motivazioni dell’uomo al posto guida o se questo fosse sotto l’influenza di alcool o di altre sostanze alteranti. In ogni caso, la sua posizione è difficile, anche perché ci sono il video e diverse testimonianze ad incastrarlo. Penso che per qualche tempo dovrà dire addio alla sua patente: un bene per lui stesso e soprattutto per gli altri. A voi i fotogrammi del filmato.