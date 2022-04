Ruba un’ambulanza, la polizia lo cattura dopo un inseguimento [Video]

Un uomo di 46 anni ha rubato un’ambulanza a Chicago. Gli agenti della polizia, subito allertati, si sono lanciati all’inseguimento del tizio. Anche un elicottero è entrato in azione, per monitorare la situazione dall’alto. Come di solito capita negli Stati Uniti d’America, anche questa volta le scene sono state offerte alla visione del pubblico.

ABC7 riferisce che, a un certo punto, la polizia ha fatto scoppiare la gomma posteriore del mezzo di soccorso, ma ciò non è bastato a fermare la sua corsa, proseguita ancora per qualche chilometro. Poi, però, il ladro ha dovuto accostare, perché il veicolo è diventato inguidabile. Dopo essere saltato fuori, ha dato l’impressione di volersi arrendere, mettendosi in ginocchio ed alzando le mani. Gli operatori della polizia sono a pochi passi. Per lui sembra non esserci alcuna via di scampo, ma all’improvviso ci ripensa, si alza e si dà alla fuga, con il suo zaino, passando sull’altra carreggiata.

Qui cerca di salire su un’auto di passaggio, ma senza frutti. A quel punto, un uomo in divisa lo raggiunge e lo scaraventa a terra. In pochi secondi altri colleghi sono lì e gli danno una mano. Adesso il ladro dell’ambulanza dovrà cercare di difendersi dalle accuse a suo carico. Non si capisce perché abbia rubato il mezzo. Era lucido al momento del furto? Abbiamo a che fare con un tizio dedito al male? O si tratta di una persona che ha bisogno di aiuto? Toccherà agli investigatori chiarire il quadro.

