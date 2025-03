La MG S5 EV si prepara a rivoluzionare il segmento dei SUV elettrici in Italia con il suo debutto previsto per settembre 2025. Unendo design sportivo, tecnologia avanzata e prestazioni eccellenti, questo modello punta a ridefinire gli standard del mercato.

Basata sulla piattaforma modulare della MG4, ma con dimensioni più ampie, la S5 EV raggiunge una lunghezza di 447 cm, superando di 18 cm la sorella minore. L’estetica richiama la sportiva Cyberster, con una griglia frontale divisa, fari a due livelli e fanali posteriori a boomerang collegati da una striscia LED continua.

Batterie e prestazioni all’avanguardia

La S5 EV sarà disponibile in due configurazioni di batteria: una da 49 kWh per la versione Standard Range e una più capiente batteria da 64 kWh per le versioni Long Range, garantendo un’autonomia di 465 km con una singola carica. Tutte le versioni saranno equipaggiate con un motore elettrico posteriore da 231 CV e 350 Nm di coppia, assicurando una guida brillante e trazione posteriore.

Le capacità di ricarica non deludono: la batteria da 49 kWh supporta ricariche fino a 120 kW, consentendo di passare dal 10% all’80% in soli 24 minuti, mentre la versione da 64 kWh accetta fino a 139 kW, completando lo stesso ciclo di ricarica in appena 28 minuti.

Interni spaziosi e tecnologia avanzata

L’abitacolo della MG S5 EV offre ampi spazi per quattro adulti, con un bagagliaio di 453 litri espandibile fino a 1.441 litri abbattendo i sedili posteriori. Sul fronte tecnologico, spicca un display centrale da 12,8 pollici con grafica migliorata e compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. Il conducente può contare su un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici.

Per le funzioni essenziali come climatizzazione e controlli audio, MG ha mantenuto comandi fisici, mentre il sistema MG Pilot offre un pacchetto completo di assistenza alla guida.

Allestimenti e prezzi

In attesa della conferma del listino italiano, i prezzi nel Regno Unito partono da 28.495 sterline (circa 34.300 euro) per la versione SE Standard Range. Le versioni Long Range, dotate di batteria 64 kWh, dovrebbero partire da circa 37.100 euro per la SE e 40.100 euro per la Trophy, il top di gamma.

La dotazione di serie include sedili regolabili, mentre la versione Trophy aggiunge sedili anteriori e volante riscaldati, oltre a vetri posteriori oscurati. Con queste caratteristiche, la MG S5 EV si propone come un’agguerrita concorrente di modelli come la Kia EV3 e la Skoda Elroq nel mercato dei SUV elettrici di medie dimensioni.