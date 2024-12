MG Cyberster, è nata un’icona dell’era elettrica

MG Cyberster, la prima roadster sportiva completamente elettrica del marchio, rappresenta un’audace fusione tra il ricco patrimonio di MG e l’innovazione tecnologica del futuro. Questo modello, presentato come concept car nel 2020 e ora pronto per la produzione di serie, celebra i 100 anni di storia di MG con un design avveniristico e prestazioni elettrizzanti.

Omaggio al passato, sguardo al domani

Il design di Cyberster, concepito presso il centro stile SAIC di Londra, reinterpreta in chiave moderna gli stilemi classici delle roadster britanniche, con un tocco di audacia e sportività. La silhouette bassa e filante, caratterizzata da un cofano allungato e una coda rastremata, richiama le iconiche MG del passato, mentre elementi distintivi come le portiere ad apertura verticale e i gruppi ottici a LED con il caratteristico profilo della Union Jack proiettano l’auto nel futuro.

MG Cyberster: motore e prestazioni

Cyberster è disponibile in due configurazioni: trazione integrale (AWD) e trazione posteriore (RWD). Entrambe le versioni offrono prestazioni degne del nome MG. La versione AWD, dotata di due motori elettrici con una potenza totale di 375 kW, scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi, mentre la versione RWD, con un solo motore da 250 kW, impiega 5 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 200 km/h.

La batteria da 77 kWh, con tecnologia Nichel Manganese Cobalto e tensione di 400 Volt, garantisce un’autonomia fino a 507 km (WLTP) per la versione RWD e 443 km per la AWD. La ricarica rapida in corrente continua (fino a 140 kW) consente di raggiungere l’80% della carica in soli 38 minuti.

L’assetto sportivo di Cyberster, sviluppato in collaborazione con la Danisi Engineering, è studiato per offrire un’esperienza di guida coinvolgente e precisa. La distribuzione dei pesi quasi perfetta (50:50 per AWD, 49:51 per RWD) e le sospensioni con molle in acciaio, con schema double-wishbone all’anteriore e multi-link a cinque tiranti al posteriore, garantiscono un’ottima tenuta di strada e un elevato comfort di marcia. L’impianto frenante Brembo ad alte prestazioni, con pinze fisse a 4 pistoncini e dischi autoventilati, assicura una frenata potente e affidabile.

Interni lussuosi e dispositivi di sicurezza

L’abitacolo della MG Cyberster è un connubio di lusso e tecnologia, con un design fortemente orientato al conducente. I sedili sportivi, rivestiti in pelle con inserti in Alcantara, offrono un elevato comfort e sostegno laterale. La plancia è dominata da un triplo schermo digitale: uno schermo centrale da 10,25″ per le informazioni di marcia e due schermi laterali touch da 7″ per la gestione delle funzioni multimediali, di connettività e di regolazione del veicolo. Il volante sportivo, con comandi integrati per i sistemi ADAS e il launch control, completa l’esperienza di guida high-tech.

MG Cyberster è equipaggiata con un completo pacchetto di sistemi ADAS di ultima generazione, tra cui:

Frenata di Emergenza Automatica (AEB)

Mantenimento di Corsia attivo (LKA+ ELK)

Assistente al traffico trasversale posteriore (RCTA)

Cruise control adattivo (ACC) con funzione Assistente al traffico (TJA)

Monitoraggio angolo cieco (BSD)

Telecamera a 360° con risoluzione HD

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Icona per il futuro

MG Cyberster rappresenta una nuova era per il marchio, un’era in cui tradizione e innovazione si fondono per creare un’esperienza di guida unica ed emozionante. Con il suo design audace, le prestazioni elettrizzanti e la tecnologia all’avanguardia, Cyberster è pronta a conquistare gli appassionati di auto sportive in tutto il mondo.