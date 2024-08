MG festeggia il centenario al Salon Privé 2024

MG continuerà le celebrazioni del suo centenario al Salon Privé 2024 con un’esposizione che comprende la nuova e sensazionale MG Cyber GTS Concept, in mostra per la prima volta dopo il suo debutto a sorpresa all’inizio dell’estate. Sarà presente insieme alla roadster MG Cyberster, che farà una delle sue prime apparizioni dopo il suo arrivo negli showroom all’inizio di agosto.

MG Cyber GTS Concept protagonista della festa

La MG Cyber GTS Concept è diventata un modo eccezionale per il marchio britannico di celebrare il suo 100° anniversario. Come gli ospiti esperti del Salon Prive sapranno, questa vettura rende omaggio alla MGC GTS Sebring che, nel 1968, ottenne il miglior risultato di sempre per una MG factory alla leggendaria 12 Ore di Sebring.

Una delle sole sei costruite, era soprannominata “Mable” e guidata dai leggendari Paddy Hopkirk e Andrew Hedges. Si sarebbe classificata al ì10° posto assoluto e al terzo nella sua categoria, battuta solo da due prototipi da corsa esotici che, a differenza della MGC GTS Sebring, non avevano alcun legame con le auto sportive stradali.

La MG Cyber GTS Concept celebra questo straordinario pilota con stile. Rifinita nello splendido colore British Racing Green, l’elegante concept coupé cattura lo spirito della MGC GTS Sebring, “offrendo al contempo un’auto a trazione posteriore che utilizza gli avanzati propulsori EV ad alte prestazioni di oggi”. I dettagli tecnici non sono ancora stati rivelati, il che la rende un’attrazione ancora più allettante da vedere al Salon Privé. MG aggiunge che “la Cyber GTS Concept esplora l’ulteriore potenziale di MG creando un nuovo futuro per un modello GTS nell’era EV, e segue le orme della Cyberster che è la prima biposto EV aperta al mondo a entrare in produzione”.

La Cyberster continua a stupire

La roadster Cyberster, anch’essa esposta al Salon Privé 2024, aiuterà gli spettatori ad alternarsi al fascino MG Cyber GTS Concept. Disponibile sia con motore singolo che con doppio motore, la Cyberster dispone di una generosa batteria da 77 kWh che offre un’autonomia fino a 316 miglia, mentre i sensazionali 503 CV della Cyberster GT a doppio motore garantiscono prestazioni elettrizzanti da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi. I prezzi della MG Cyberster Trophy a lungo raggio partono da soli 54.995 euro, mentre l’emozionante GT ad alte prestazioni costa solo 59.995 euro.