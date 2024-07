MG Cyberster: la prima spider elettrica debutterà in Italia

La MG Cyberster si prepara a essere una delle prime spider elettriche sul mercato, con l’arrivo in Italia previsto per la fine di quest’anno e l’inizio del 2025. Questa roadster a due posti promette di riaccendere la passione per le vetture sportive all’aperto. Durante il Festival of Speed di Goodwood, MG ha presentato in anteprima un prototipo con hard top, che all’apparenza sembra una coupé ma potrebbe prefigurare un futuro modello con tetto metallico retrattile elettricamente.

Sebbene ancora in fase embrionale, la MG Cyberster con hard top è stata mostrata per valutare l’interesse del pubblico. Anche se molti dettagli devono ancora essere sviluppati, il prototipo conferma alcune caratteristiche. Il modello di serie avrà un abitacolo 2+2 con una linea dei montanti posteriori progettata per migliorare lo spazio e l’abitabilità per i passeggeri posteriori. Gli ingegneri MG stanno inoltre considerando la possibilità di una versione targa della Cyberster.

La Cyberster mantiene il suo impatto visivo notevole con linee slanciate e proporzioni ben equilibrate, che la fanno sembrare più compatta di quanto sia realmente (4,53 metri). Questo effetto è amplificato nella versione con tetto rigido, grazie a una coda più corta e ben integrata nel design. Carl Gotham, direttore del Saic Design Advanced London e progettista della Cyberster, ha confermato l’intenzione di mantenere le porte con apertura verticale, come nella versione con tetto in tela.

Due le versioni come per la roadster

Per quanto riguarda le prestazioni, MG mantiene riservati i dettagli su peso e infotainment, ma conferma i dati della piattaforma che alimenta la Cyberster. Come nella versione roadster, ci saranno due opzioni di motorizzazione: una versione bimotore da 536 CV e 725 Nm, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi con un’autonomia di 580 km (nel ciclo cinese Cltc) grazie a batterie da 77 kWh, e una versione con motore singolo a trazione posteriore da circa 300 CV con 520 km di autonomia.