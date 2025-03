Evoluzione, non rivoluzione. Questa è la filosofia che guida il restyling della MG4, l’auto elettrica che ha già conquistato il mercato europeo e si prepara a un significativo aggiornamento per il 2025, con un design più maturo e dimensioni ampliate.

Le dimensioni

Secondo i dettagli rilasciati dal Ministero dell’Industria cinese, la nuova generazione della compatta elettrica sarà più grande: 4.395 mm di lunghezza (+29 mm), 1.842 mm di larghezza (+19 mm) e 1.551 mm di altezza (+34 mm). Il passo cresce fino a 2.750 mm rispetto ai precedenti 2.705 mm, garantendo maggiore spazio interno per i passeggeri.

Dal punto di vista estetico, il design MG4 abbandona in parte le linee sportive dell’attuale versione per adottare un look più elegante e pulito. Il frontale si distingue per fari a forma di L e un paraurti semplificato, mentre il posteriore presenta gruppi ottici collegati da una sottile striscia luminosa ispirata all’Union Jack britannico. Dettagli stilistici ripresi dalla MG3 e dalla sportiva Cyberster completano l’insieme, arricchito da uno spoiler posteriore integrato con la terza luce stop.

Motore elettrico da 120 kW

Per quanto riguarda la propulsione, la vettura sarà equipaggiata con un motore elettrico da 120 kW, capace di raggiungere una velocità massima di 160 km/h. L’energia sarà fornita da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato), anche se la capacità esatta non è stata ancora comunicata. Con un peso complessivo di 1.485 kg, la nuova MG4 promette un buon equilibrio tra prestazioni e autonomia.

Il nome definitivo del modello rimane incerto. Tra le denominazioni registrate dalla casa automobilistica figurano E5 e MG3 EV, lasciando aperte diverse possibilità prima del debutto ufficiale. Il lancio è previsto per il 2025, con l’obiettivo di consolidare i successi già ottenuti in Europa, puntando su un maggiore spazio interno e un design più raffinato per attrarre nuove fasce di clientela.