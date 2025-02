115 cavalli, 148 Nm di coppia, 185 km/h di velocità massima e un prezzo di partenza di 16.495 sterline: questi sono i numeri chiave della nuova MG3 a benzina, la versione entry-level che si affianca alla già nota variante ibrida della auto compatta.

MG3, ora arriva anche la benzina

Il costruttore cinese amplia la propria offerta nel segmento delle utilitarie con l’introduzione di una motorizzazione più accessibile, equipaggiata con un motore 1.5 turbo benzina. Questa nuova variante, già disponibile nel mercato britannico, punta a conquistare anche altri paesi europei grazie a un rapporto qualità-prezzo particolarmente competitivo.

Le performance del motore termico, sebbene inferiori rispetto alla controparte ibrida nell’accelerazione (10,8 secondi per lo 0-100 km/h), garantiscono comunque una guida brillante, con una velocità di punta che raggiunge i 185 km/h. I consumi MG3 si attestano sui 6,1 litri per 100 km nel ciclo combinato WLTP, un dato superiore rispetto ai 4,4 litri della versione elettrificata.

Il prezzo in UK

L’abitacolo conserva l’impostazione moderna e tecnologica che caratterizza il marchio, con una dotazione che include un display centrale da 10,25 pollici e un quadro strumenti digitale da 7 pollici. La praticità è garantita da un vano bagagli che varia da 293 a 983 litri, a seconda della configurazione dei sedili posteriori.

Per quanto riguarda i prezzi, mentre nel Regno Unito il listino parte da 16.495 sterline, in Italia si prevede un posizionamento intorno ai 17.990 euro, circa 2.000 euro in meno rispetto alla versione ibrida, che parte da 19.990 euro. Una proposta che si rivela particolarmente interessante per chi cerca una auto compatta senza rinunciare a dotazioni di livello superiore.