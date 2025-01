La Peugeot 208 nella versione PureTech 75 STYLE si presenta come protagonista di un’eccezionale offerta auto, ideale per gli automobilisti italiani in cerca di qualità e convenienza. Fino al 31 gennaio 2025, questa raffinata berlina di segmento B del Leone è disponibile a un prezzo promozionale di soli 15.820 euro, rispetto al prezzo di listino di 20.820 euro, esclusi eventuali oneri finanziari.

La promozione di Peugeot 208

La promozione auto si applica esclusivamente alle vetture in pronta consegna e prevede un piano finanziario che include un anticipo di 2.488 euro, 35 rate mensili da 99 euro ciascuna e una rata finale di 12.869 euro. Con un TAN fisso del 5,49% e un TAEG dell’8,04%, il costo complessivo dell’auto raggiunge i 18.800 euro, risultando comunque inferiore di circa 2.000 euro rispetto al prezzo di listino.

Questa proposta si distingue nel panorama delle offerte attuali, rendendo la Peugeot 208 una scelta interessante. Per esempio, la Fiat Panda, una city car di segmento inferiore, è proposta a 15.950 euro nella versione base, facendo della 208 un’opzione più competitiva per chi desidera un’auto di categoria superiore.

Il motore

Dotata di un motore 1,2 litri a 3 cilindri da 75 cavalli, la PureTech 75 STYLE garantisce prestazioni efficienti e affidabili. È apprezzata per i suoi consumi ridotti, pari a soli 4,1 litri ogni 100 km, e per le basse emissioni di CO2, che si attestano a 119 g/km. Con un serbatoio da 40 litri e un bagagliaio dalla capacità di circa 265 dm3, questa vettura risulta pratica e versatile per l’uso quotidiano.

Grazie al suo design moderno, al comfort di guida e alle prestazioni efficienti, la Peugeot 208 si conferma una delle supermini più apprezzate sul mercato italiano. Questa offerta auto rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera acquistare un veicolo stiloso e affidabile a un prezzo vantaggioso. Nonostante l’elevata competitività di questa promozione auto, è sempre consigliabile analizzare con attenzione le proprie esigenze e confrontare le alternative disponibili per fare una scelta informata e soddisfacente.