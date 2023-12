Nuova Hyundai i10, ricca e a misura di mobilità urbana

Consentire di muoversi nel traffico cittadino senza rinunciare a nulla: stile, praticità ed efficienza, ma anche sicurezza e connettività. Questa è la mission che la nuova Hyundai i10 si prefigge, proponendosi come soluzione ideale per chi ogni giorno deve spostarsi da un punto all’altro delle città.

Le caratteristiche della nuova Hunday i10

La più piccola della gamma, la nuova Hyundai i10, si è evoluta e ammodernata in maniera significativa. Recentemente aggiornata con un design che esalta il suo carattere dinamico e urbano, la compatta i10 enfatizza la sua anima più performante proponendosi anche nella versione i10 N Line, variante sportiva ispirata ai modelli ad alte prestazioni N di Hyundai, ma è disponibile anche con il tradizionale motore 1.0 a benzina da 67 CV, e con l’immancabile 1.0 bi-fuel a GPL da 65 CV.

Con una lunghezza di 3.670 mm ed un passo che misura 2.425 mm, la nuova Hyundai i10 è una citycar che alla compattezza delle dimensioni, esaltata da una nuova silhouette grazie alla linea delle tetto ribassata e alla carrozzeria più larga rispetto al modello precedente, affianca un look rinnovato da nuovo paraurti anteriore, nuova griglia, nuovi fari e fanali a LED, oltre ai nuovi design per i cerchi in lega da 15 o 16 pollici.

Piccola ma spaziosa

Capace di offrire un abitacolo pratico e confortevole, che può ospitare fino a quattro persone, la nuova Hyundai i10 ha alzato anche il livello di qualità dei materiali e dei rivestimenti per gli interni, che rendono l’ambiente più elegante e raffinato. A questo si aggiungono i 5 posti di serie e un bagagliaio che, nonostante le dimensioni compatte della vettura, offre una capienza di 252 litri espandibili fino a 1.050 litri abbattendo i sedili posteriori (reclinabili singolarmente).

Non manca poi la tecnologia a rendere estremamente funzionale la nuova Hyundai i10, di serie già dall’allestimento di ingresso, a partire dal nuovo infotainment con display touch da 8 pollici con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto che permette di connettere lo smartphone. Di serie anche la strumentazione completamente digitale LCD con schermo TFT centrale da 4,2’’, che rende ancora più intuitiva e immediata la lettura delle informazioni sulla guida. Oltre ai comandi vocali integrati e al modulo di ricarica wireless per lo smartphone, la nuova i10 può essere equipaggiata con sistema di navigazione da 8’’ che beneficia degli aggiornamenti OTA e dei servizi di connettività BlueLink che permettono di accedere ai servi Live di Hyundai per disporre di informazioni su traffico, meteo e punti di interesse in tempo reale.

Motorizzazioni ad alta efficienza

Riguardo alle motorizzazioni, la nuova Hyundai i10, puntando all’efficienza in città e non solo, propone il motore benzina tre cilindri MPi da 1.0 litro da 67 CV e 96 Nm di coppia, dotato di sistema Idle Stop and Go (ISG) che riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Il 1.0 MPi è disponibile con cambio automatizzato (AMT) o con trasmissione manuale a 5 rapporti. Altra opzione disponibile è il 1.0 GPL da 65 CV con cambio manuale. Per chi invece vuole più dinamismo e spinta c’è l’allestimento sportivo N Line che equipaggia la i10 con il motore turbo benzina 1.0 TGDi da 100 CV.

Sicurezza ai vertici, per tutti

Nuova Hyundai i10 offre un livello di sicurezza da categorie superiori sin dall’allestimento di ingresso Connectline. Sono infatti di serie diversi sistemi della famiglia Hyundai SmartSense: Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e ciclisti (F.C.A.), Sistema di mantenimento attivo della corsia (L.K.A./L.F.A.), Sistema di gestione automatica dei fari abbaglianti (H.B.A.), Sistema di rilevamento della stanchezza del conducente (D.A.W.), Sistema di riconoscimento dei limiti di velocità (I.S.L.A.), Sistema di riconoscimento presenza passeggeri posteriori (R.O.A.) e Cruise Control.

Equipaggiamento di serie da prima della classe

Nuova i10 offre un pacchetto davvero completo includendo di serie numerosi equipaggiamenti. Oltre al pacchetto di sistemi di sicurezza attiva, all’infotainment completo e al quadro strumenti digitale, sono di serie: sensori di parcheggio posteriori, volante in pelle, climatizzatore, Bluetooth, comandi audio al volante, altoparlanti anteriori e posteriori, presa di ricarica USB, luci diurne e di posizione a LED, fendinebbia, specchietti retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente, cerchi in lega, sistema Stop&Go, antifurto con radiocomando a distanza e Immobilizer e sette airbag.

Le altre city car di Hyundai

La nuova i10 non è l’unico modello di Hyundai a saper intercettare al meglio le esigenze di chi è alla ricerca di una vettura agile e pratica per la città. Con dimensioni e peculiarità proprie, la gamma di city car Hyundai conta anche su i20 e i30, modelli che, come la nuova i10, offrono tecnologie intelligenti, sicurezza e motorizzazioni capaci di garantire ottimi compromessi in termini di dinamismo ed efficienza.

Hyundai i20

La Hyundai i20 vanta una silhouette che esalta un look elegante e allo stesso tempo sportivo, oltre che riconoscibile al primo sguardo. La i20 sa farsi apprezzare anche per l’avanzata gamma di tecnologie intelligenti di cui dispone, che vanno da sistemi di sicurezza a funzioni di connettività da segmento superiore, tra le quali la possibilità di connettere il proprio smartphone in modalità wireless e di gestire diverse funzionalità con la voce grazie ai comandi vocali integrati.

Sul fronte delle motorizzazioni la Hyundai i20 punta ad esaltare dinamismo ed efficienza di marcia, proponendosi con il motore quattro cilindri benzina MPi da 1.2 litri che eroga 84 CV e 117 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale a 5 rapporti che offre una sensazione di controllo completo e una piacevole erogazione della coppia.

Hyundai i30

Crescendo leggermente in termini di dimensioni esterne, troviamo un’altra protagonista “urbana” della Casa sudcoreana, la Hyundai i30. Parliamo di un’auto pensata per garantire performance all’avanguardia, tanto in città quanto fuori dal contesto urbano. Tutto questo grazie ad un’avanzata e moderna dotazione di sistemi di sicurezza e assistenza di guida, con il chiaro intento di Hyundai di garantire il massimo livello di sicurezza e protezione a conducente e passeggeri.

Dotata di sistema d’infotainment BlueLink che permette di controllare diverse funzionalità tramite il telefono o la voce, la Hyundai i30 è disponibile con due motorizzazioni, entrambe dotate di tecnologia mild-hybrid da 48V. La prima prevede il benzina T-GDi da 1.0 litro che sviluppa 120 CV e 172 Nm di coppia, disponibile sia con il cambio intelligente a 6 marce (iMT) che con cambio a doppia frizione a 7 rapporti (DCT). La seconda invece è costituita dal benzina T-GDi da 1.5 litri che eroga 159 CV e 253 Nm, anch’esso abbinabile sia con la trasmissione manuale a 6 marce che con quella a doppia frizione a 7 velocità.