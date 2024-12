Suzuki è l’auto del Festival di Sanremo 2025 al servizio dei giovani talenti

Si avvicina l’appuntamento col Festival di Sanremo 2025, che mette in scena la canzone italiana, nel suo palcoscenico più rinomato. Anche Suzuki avrà un ruolo nell’evento ligure, in programma dall’11 al 15 febbraio del prossimo anno.

La casa giapponese è stata scelta infatti come fornitrice delle auto ufficiali per Sanremo Giovani, riservato alle nuove promesse del panorama canoro del Belpaese. Un modo per ribadire il suo impegno verso i talenti in erba, nella speranza che possano avere un futuro luminoso fra i professionisti del mondo dello spettacolo.

Il Festival di Sanremo si appresta a celebrare il 75° compleanno. Sono passati 3/4 di secolo da quando, nel 1951, fece il suo debutto in scena. Quest’anno sarà presentato da Carlo Conti. A lui il compito di condurre e gestire, anche sul piano artistico, l’evento musicale italiano più atteso e amato della stagione.

Suzuki, come già scritto, fornirà nel 2025 le sue auto per Sanremo Giovani. In questo raggruppamento si sono sfidati 46 talenti, alcuni dei quali accederanno alla fase finale della manifestazione ligure, che fa parte della storia d’Italia. La casa di Hamamatsu si schiera al fianco delle promesse della musica, supportando con passione la loro creatività, la determinazione e il sogno di farsi strada nell’universo canoro. Si rinnova così una collaborazione col Festival di Sanremo che va avanti da 12 anni. Una partnership fruttuosa e di lungo corso, che testimonia il feeling instaurato nel tempo.