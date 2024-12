Suzuki Jimny Mata, serie speciale da 150 unità

La Suzuki Jimny Mata è un’edizione speciale limitata a soli 150 esemplari numerati, disponibile dal 30 novembre presso i concessionari Suzuki. Si tratta di una “last version” che celebra il passaggio dal presente al futuro del modello, offrendo agli appassionati un oggetto da collezione unico ed esclusivo.

Caratteristiche di questa edizione speciale

Il nome “Mata” (in kanji 又) significa “di nuovo, oltre” e rappresenta la continuità, l’idea di qualcosa che non ha fine. In Giappone, si usa l’espressione “Mata-ne” per salutare le persone care, un’espressione traducibile con “ci vediamo presto”. La Jimny Mata incarna la libertà su quattro ruote, pronta a conquistare qualsiasi terreno e regalare esperienze indimenticabili.

Questa edizione speciale si distingue per l’esclusiva livrea bicolore: la carrozzeria in Argento Siberia Metallizzato è impreziosita dalle decalcomanie Kanji 又 “MATA”, mentre il tetto, i montanti e il cofano sono in Matt Black. La griglia frontale vintage con la scritta SUZUKI contribuisce a rendere la Jimny Mata un veicolo senza tempo. La Jimny Mata è l’erede di una stirpe gloriosa, l’ultima evoluzione del capostipite di tutti i fuoristrada ultracompatti. Il primo modello LJ10, introdotto negli anni ’70, ha rivoluzionato il panorama automobilistico mondiale: leggero, agile e dotato di una robusta trazione integrale, era imbattibile negli spazi stretti e sui terreni accidentati.

La seconda generazione, lanciata nel 1981, ha anticipato i moderni SUV, trasformandosi da fuoristrada a fenomeno di tendenza internazionale, apprezzato anche da chi non praticava fuoristrada. La terza serie, introdotta nel 1998, ha migliorato comfort, aerodinamica e piacere di guida su asfalto, senza compromettere le prestazioni off-road. L’attuale Jimny, venduta in Italia nella variante PRO (N1), ripropone una formula vincente, elevando gli standard di comfort, sicurezza e versatilità.

Suzuki Jimny Mata: non manca la trazione integrale

La Jimny Mata è dotata della trazione integrale 4WD ALLGRIP PRO che scarica a terra la coppia del motore 1.5 a benzina da 102 CV. La trazione è normalmente posteriore, ma il conducente può inserire le quattro ruote motrici anche in movimento su terreni a bassa aderenza. È possibile inserire le marce ridotte da fermo.

Completano il quadro tecnico l’evoluto controllo della trazione Grip Control e le sospensioni a ponte rigido, sia all’anteriore che al posteriore. In sintesi, la Suzuki Jimny Mata è molto più di un’auto: è un’icona, un simbolo di libertà e avventura. Unisce semplicità, bellezza funzionale e tecnologia 4WD ALLGRIP PRO, caratteristiche che la rendono attraente sia per i professionisti dell’off-road che per gli utenti urbani. Le sue dimensioni ultracompatte la rendono un fuoristrada autentico, pratico nell’uso quotidiano grazie al ricco equipaggiamento di serie.