Suzuki Jimny Mata: l’cona dei fuoristrada rivive in edizione limitata

Dopo aver incantato i visitatori al Salone dell’Auto di Torino, Suzuki Jimny Mata si concretizza in un’edizione limitata per veri appassionati dell’avventura. Questo modello, ispirato ai gloriosi predecessori del marchio, propone una fusione di design vintage e prestazioni moderne, con l’obiettivo di accompagnare gli automobilisti ovunque, in città e fuori strada, offrendo il massimo comfort e sicurezza. Jimny Mata non è solo un’auto, è un omaggio allo spirito libero: il perfetto connubio tra praticità e unicità.

Un nome carico di significato

Il termine “Mata” in giapponese (又) significa “di nuovo” o “oltre”, evocando continuità e legame. La scelta del nome per questa edizione limitata esprime l’intenzione di Suzuki di creare un’auto che incarna sia la tradizione sia l’innovazione. Jimny Mata si presenta, infatti, come una “last version”, un simbolo che guarda al futuro mantenendo saldo il legame con il passato. Con una tiratura limitata a soli 150 esemplari numerati, Jimny Mata è destinato a diventare un classico istantaneo.

Design e dettagli unici

Jimny Mata si distingue per la sua livrea esclusiva BiColor: la carrozzeria Siberia Metallizzato si abbina a tetto, montanti e cofano in Matt Black. Le decalcomanie Kanji, simbolo distintivo, aggiungono un tocco di originalità e stile giapponese. A completare il look vintage troviamo una griglia frontale unica, con l’iconica scritta SUZUKI e protezioni anteriori e laterali per affrontare qualsiasi sfida off-road.

Le protezioni in alluminio di sottoscocca e differenziale offrono maggiore sicurezza durante i percorsi fuoristrada, mentre i paraspruzzi proteggono la carrozzeria da detriti, acqua e fango. L’attenzione ai dettagli si riflette anche nella copertura rigida della ruota di scorta e nei cerchi in lega sportivi, completando un’estetica raffinata e pronta a ogni terreno. Inclusi anche un set aggiuntivo di cerchi per pneumatici invernali o specialistici.

Comfort e tecnologia a bordo

All’interno, Jimny Mata si distingue per una plancia caratterizzata da una targhetta in alluminio satinato numerata, che certifica l’unicità di ogni esemplare. Il sistema di infotainment HD da 7 pollici è integrato con Apple CarPlay e Android Auto, mentre la retrocamera semplifica le manovre in spazi ridotti. Tra le dotazioni aggiuntive della versione Mata troviamo tendine parasole posteriori e un pratico tappeto in gomma per il bagagliaio.

Jimny Mata eredita tutte le caratteristiche della versione Jimny PRO, compresi i fari con abbaglianti automatici, il climatizzatore, e i sedili anteriori riscaldabili. I sistemi di assistenza alla guida (ADAS) includono il monitoraggio della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e la frenata automatica d’emergenza, garantendo un’esperienza sicura su ogni tipo di strada.

Per il fuoristrada più impegnativo, sono presenti il controllo “partifacile” e “scendisicuro”, mentre il sistema eCall fornisce assistenza in caso di emergenza.

Un’icona da collezione

Il 30 novembre sarà il giorno del debutto di Jimny Mata nei concessionari Suzuki con un evento di porte aperte. Con il suo motore 1.5 a benzina da 102 CV e la trazione 4WD AllGrip PRO, Jimny Mata rappresenta l’essenza dell’avventura e la testimonianza di una stirpe gloriosa di fuoristrada compatti, destinata a lasciare un segno nella storia automobilistica.