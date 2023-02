Super Bowl 2023: gli spot delle case automobilistiche

Il Super Bowl 2023 è un boccone appetibile per proporre delle campagne pubblicitarie molto incisive, anche se i costi da sostenere sono all’altezza del prestigio dell’evento e della sua forza di richiamo. Quest’anno l’appuntamento andrà in scena nella notte tra il 12 e 13 febbraio, allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. Si scontreranno per l’ambito trofeo le squadre dei Philadelphia Eagles e dei Kansas City Chiefs. Gli Stati Uniti si fermeranno per vivere l’inebriante sfida sportiva, che oltreoceano è la più importante dell’anno.

La finale di campionato della National Football League assegna il titolo più prestigioso del football americano. Oltre 100 milioni di persone si attaccheranno al piccolo schermo, per seguire la grande battaglia. Nulla, in quell’area del mondo, segna ascolti televisivi paragonabili. Questi numeri, davvero impressionanti, fanno gola ai guru del marketing. Le case automobilistiche investono milioni di dollari per gli spot da mandare in onda negli intervalli della competizione. Anche nel 2023 sarà così. Mancheranno all’appello alcuni marchi presenti in passato. La ragione? Semplice: l’assenza di modelli nuovi da lanciare sul mercato USA.

Super Bowl e le case automobilistiche

Nella scena del Super Bowl di quest’anno non ci saranno la Toyota e i marchi tedeschi, protagonisti di memorabili spot in passato. Fuori dal giro anche la Nissan, che nel 2022 propose un cortometraggio d’azione ad alto numero di ottani, con tanti personaggi del cinema: Eugene Levy, Catherine O’Hara, Brie Larson, Danai Gurira e Dave Bautista. Ci saranno invece i produttori americani ed anche uno orientale. Vediamo le prime anticipazioni.

Kia

La casa coreana non diffuso alcun video teaser in merito allo spot, ma ha divulgato una foto, dove si vedono un ciuccio e una data. Il mistero aleggia nell’aria, ma la presenza al Super Bowl è certa.

Gruppo Stellantis

Anche qui non si hanno notizie sugli spot pubblicitari allestiti per l’occasione. Nessuna anteprima, nessuna soffiata. Bisognerà aspettare ancora alcuni giorni per saperne di più. Si possono ipotizzare delle clip sulle auto elettriche dei marchi USA del gruppo, come Ram e Jeep.

Gruppo General Motors

Il colosso statunitense irradierà diversi spot durante il Super Bowl 2023, per annunciare l’accordo con Netflix. In virtù di questa partnership, alcune auto elettriche della sua galassia troveranno spazio nei fotogrammi di film e serie TV proposti dal noto network dell’intrattenimento.