Toyota RAV4 GR Sport 2023: prezzo e novità

La Casa dei tre ellissi lancia sul mercato italiano la nuova Toyota RAV4 GR Sport, caratterizzata dall’allestimento sportivo ispirato alla divisione Toyota Gazoo Racing che abbiamo già avuto il piacere di apprezzare su altri modelli della Casa come Yaris, Yaris Cross, Corolla, C-HR e Hilux. L’allestimento GR-Sport risulta disponibile per le motorizzazioni full hybrid e ibride plug-in della RAV4.

Toyota RAV4 GR Sport: estetica e accessori

Dal punto di vista estetico, l’allestimento GR Sport si distingue per le finiture in Piano Black che impreziosiscono i passaruota, le cornici dei finestrini e le cornici dei fendinebbia, senza dimenticare la mascherina anteriore dove troviamo il badge “GR”. Le motorizzazioni full hybrid sfoggiano modanature nere nella zona inferiore del frontale, invece le versioni ibride plug-in vantano la medesima finitura in Dark Silver.

La dotazione di accessori prevede la presenza di cerchi in lega da 19 pollici e all’interno sedili sportivi dotati di regolazione elettrica e rivestiti in tessuto e pelle sintetica, mentre sui poggiatesta troviamo il logo GR impresso in rilievo. Il logo della GAZOO Racing viene riportato anche sui tappetini e sul volante che può contare su cuciture a contrasto in argento. La dotazione si completa con il tetto panoramico a cui si aggiungono il nuovo sistema d’infotainment dotato di schermo da 10,5 pollici e la strumentazione 100% digitale da 12,3 pollici.

Toyota RAV4 GR Sport: tecnologia e sicurezza

Come da tradizione Toyota, anche la dotazione di sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida risulta particolarmente ricca grazie al pacchetto Toyota Safety Sense che comprende tra le altre cose l’Emergency Steering Assist e il dispositivo anti-collisione.

Meccanica

Le uniche novità meccaniche hanno riguardato l’assetto che guadagna una taratura delle sospensioni improntate alla sportività. I motori disponibili per la GR Sport è sono i noti 2.5 litri full hybrid da 222 CV e ibrido plug-in da 306 CV, entrambi abbinati alla trazione integrale AWD-i.

I prezzi

Per il mercato italiano i prezzi di listino partono dai 50.300 euro per la variante RAV4 Hybrid GR SPORT AWD-i. Questo listino scende a 46.050 euro se si approfitta della promozione di lancio legata a permuta o rottamazione. La variante Plug-in Hybrid GR SPORT parte invece da 58.700 euro che scende a 54.600 euro in caso di permuta o rottamazione.