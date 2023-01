Toyota Hilux GR Sport: la versione australiana ispirata alla Dakar

Toyota ha lanciato una nuova variante di punta dell’Hilux GR Sport per l’Australia con uno stile ispirato alla Dakar, un motore diesel più potente e una serie di modifiche al telaio destinate a migliorarne la maneggevolezza e le capacità fuoristrada. Si tratta del quarto diverso allestimento GR Sport della Toyota Hilux, dopo i modelli specifici per il mercato della Thailandia, del Giappone e dell’Europa. Tutti e quattro presentano diversi tipi di aggiornamenti estetici e delle sospensioni, sebbene il modello australiano li combini con un motore diesel messo a punto.

Rivale del Ford Ranger Raptor

I progettisti e gli ingegneri di Toyota Australia sono stati “ampiamente coinvolti” nello sviluppo del pick-up, prendendo spunto dai loro colleghi in America Latina, Tailandia e Giappone. Il loro obiettivo era quello di creare un pick-up che potesse rubare parte della gloria del Ford Ranger Raptor, sebbene il Toyota Hilux GR Sport risultante sia più vicino al Nissan Navara Pro-4X Warrior in termini di potenza e posizionamento sul mercato.

Body-Kit personalizzato

A partire dall’esterno, l’Aussie Hilux GR Sport è certamente l’Hilux dall’aspetto più robusto della gamma, superando anche le sue controparti GR di altri mercati. Il pick-up, disponibile esclusivamente con carrozzeria a doppia cabina, si distingue soprattutto per il bodykit personalizzato, ispirato allo stile estremo dell’auto da rally che gareggia alla Dakar.

Non passano inosservate le nuove estensioni del parafango nero satinato, significativamente più vistose rispetto ad altre finiture. C’è anche un paraurti anteriore ridisegnato con prese d’aria scolpite, una griglia con finitura nera e una piastra paramotore in stile alluminio. Il pick-up nella versione sportiva per l’Australia sfoggia anche distintivi sportivi GR, punti di recupero posteriori verniciati in rosso e un nuovo set di cerchi in lega neri da 17 pollici gommati con pneumatici fuoristrada. Toyota afferma che le nuove parti sono state testate nella galleria del vento per l’efficienza aerodinamica, anche se non aspettatevi che il pick-up vinca alcun titolo di coefficiente di resistenza…

Interni

L’interno è meno stimolante dell’esterno, poiché l’Hilux di ottava generazione ha già quasi raggiunto gli otto anni dal suo debutto originale. L’allestimento GR Sport è dotato di rivestimenti in pelle, marchio Gazoo Racing sul volante e sui poggiatesta, cinture di sicurezza rosse e pedali sportivi, pur mantenendo lo stesso touchscreen per l’infotainment.

Il diesel più potente su una Toyota Hilux

Il turbodiesel a quattro cilindri da 2,8 litri è stato messo a punto per produrre 221 CV e 550 Nm di coppia grazie al “turbocompressore rivisto e al controllo dell’iniezione di carburante”. Si tratta di 20 CV in più rispetto alle altre Hilux GR Sport in commercio sugli altri mercati e un aumento del 10% rispetto al motore di serie, anche se la potenza non è neanche lontanamente vicina ai 392 CV del V6 da 3,0 litri del Ford Ranger Raptor con specifiche AU. La potenza viene trasmessa a tutte e quattro le ruote attraverso un cambio automatico ottimizzato con l’aiuto del sistema 4WD di Toyota.

Telaio modificato

La maggiore potenza è abbinata a una serie di aggiornamenti del telaio. La carreggiata è stata allargata di 140 mm nella parte anteriore e di 155 mm nella parte posteriore. Le sospensioni rinforzate sono invece dotate di nuovi ammortizzatori monotubo con maggiore forza di smorzamento e capacità di dissipazione del calore, molle elicoidali più rigide, bracci trasversali ridisegnati e un assale posteriore rinforzato. Toyota non ha annunciato l’altezza da terra, che però dovrebbe essere aumentata rispetto alle finiture Hilux minori. Ultimo ma non meno importante, il modello ha dischi ventilati più grandi, con pinze dei freni rosse.

La Toyota Hilux GR Sport con specifiche australiane dovrebbe arrivare nelle concessionarie nella seconda metà del 2023. La società non ha annunciato i prezzi, ma l’entità degli aggiornamenti suggerisce che farà lievitare il prezzo oltre i 70.200 dollari australiani ( corrispondenti a 47.324 dollari americani) dell’Hilux Rogue. Per la cronaca: L’anno scorso il Toyota Hilux è stato il modello più venduto in Australia, vincendo la battaglia di vendita contro il rivale Ford Ranger.