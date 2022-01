Toyota Hilux GR Sport: pronta al debutto in Europa

Toyota ha presentato in Europa una versione nuova e molto interessante del suo noto pick-up. La nuova Toyota Hilux GR Sport ha fatto il suo debutto ufficiale nel Vecchio Continente, dopo che già era sbarcato in Brasile, nel 2018, e in Tailandia. La divisione sportiva Toyota Gazoo Racing e il Rally Dakar sono stati determinanti nella creazione del nuovo Hilux GR Sport. Un modello che vanta un design esterno personalizzato, una ricca dotazione di serie, meccanica e assetto affinati.

Il design e le dotazioni della nuova Toyota Hilux GR Sport

Basta dare una rapida occhiata alle immagini per scoprire quali sono le caratteristiche più distintive del nuovo Hilux GR Sport. Il design esterno è riconoscibile dal resto delle versioni che compongono l’offerta. All’anteriore presenta una griglia speciale con la lettera G come motivo, incorpora anche una barra orizzontale con il nome Toyota al posto dell’emblema del marchio e nuovi fendinebbia.

Il laterale sfoggia cerchi in lega da 17 pollici con finitura a contrasto nera e lavorata, avvolti da pneumatici fuoristrada. Il nero è presente anche sulle calotte degli specchietti retrovisori esterni, sulle minigonne laterali, sui passaruota e sulle maniglie del portellone. Un colore che contrasta con il rosso intenso dei nuovi ammortizzatori e dell’emblema GR Sport.

Esterno a parte, se ci avventuriamo all’interno del nuovo Hilux GR Sport, ci troviamo avvolti da un’atmosfera più esclusiva. Di particolare rilievo sono i nuovi sedili anteriori sportivi rivestiti in una combinazione di pelle nera e pelle scamosciata sintetica con perforazioni rosse e cuciture a contrasto. Il logo GR Sport è presente anche sugli schienali dei sedili, sui tappetini, sul pulsante di avvio e sulla grafica animata sul display informativo.

Per la creazione dell’Hilux GR Sport è stata presa come punto di partenza la versione più attrezzata della gamma Hilux con una ricca dotazione di serie che comprende fari a LED, sistema di accesso e avviamento senza chiave, climatizzatore bizona, controllo della discesa e differenziale a slittamento limitato.

Il motore diesel della nuova Toyota Hilux GR Sport

Per quanto riguarda la sezione meccanica la nuova Toyota Hilux GR Sport monta un motore diesel a quattro cilindri da 2,8 litri che sviluppa una potenza di 204 CV e 500 Nm di coppia massima. La trasmissione è affidata a un cambio automatico a sei marce e a un sistema di trazione 4×4. Può accelerare da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi e raggiungere una velocità massima di oltre 170 km/h.

Disponibile esclusivamente nella variante di carrozzeria a Doppia Cabina, vanta una capacità di carico netto di una tonnellata e, altrettanto notevole, può trainare rimorchi fino a 3,5 tonnellate.

L’Hilux GR Sport equipaggia ance nuovi ammortizzatori monotubo e nuove molle anteriori. Rispetto alle altre varianti queste modifiche consentono al nuovo Hilux GR Sport di godere di miglioramenti in termini di maneggevolezza, guida fluida e presa sull’asse posteriore.

Il nuovo Hilux GR Sport arriverà nei concessionari di tutta Europa la prossima estate. Con l’avvicinarsi della data di lancio verranno annunciati gli altri dettagli, compresi i prezzi. Entrerà nella famiglia dei modelli GR Sport, che comprende già Toyota Yaris, Corolla e C-HR.